История без географии: зачем Армения переписывает собственное прошлое

Правительство Армении переименовало школьный урок истории. Если раньше дети изучали прошлое всего армянского народа, то теперь будут учить историю той территории, которая сейчас находится под контролем Еревана. В целом в республике активно реформируется социогуманитарная сфера — переписываются школьные учебники, обсуждается замена гимна, герба и Конституции. «Известия» разбирались в том, для чего проводится такая политика.

В Армении реформируют школьное образование

Правительство Армении своим постановлением переименовало школьный урок истории. Если раньше предмет назывался «История армянского народа», то теперь стал «Историей Армении». Может показаться, что чиновники просто переставляют слова, чтобы изобразить бурную деятельность. На самом деле речь идет о важном изменении образовательной концепции. Если говорить кратко, то вместо истории большого армянского народа детям будут преподавать историю только той территории, которую сейчас контролирует Ереван.

Премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе обсуждения вопроса заявлял, что армянам надо «подняться на башню государственных интересов». «Преподавание должно быть направлено прежде всего на анализ и представление исторических событий с позиций нынешней Республики Армения», — подчеркивал он. Министр образования Жанна Андреасян подтверждала, что акцент будут делать на «истории современной Армении». По ее словам, в ближайшем будущем чиновники пересмотрят учебные материалы, чтобы переименование не было формальным.

Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Армянская общественность активно сопротивлялась реформе. Так, на сайте минюста более 12 тыс. человек проголосовали против присвоения нового названия, более 500 человек оставили содержательные отзывы. Большинство комментаторов считают, что в результате из школьной программы вычеркнут все упоминания о Карабахе, геноциде армянского народа в Османской империи в 1915 году и других трагических и выдающихся событиях. В результате произойдет переформатирование армянской идентичности.

Против выступили и многие общественные деятели. Так, первый премьер-министр постсоветской Армении Вазген Манукян заявил, что для армян критически важно изучать именно историю своего народа. «Во Франции, например, это непринципиальный вопрос, там история государства и нации практически совпадают. Но у нас другая ситуация, у нас сотни лет не было государства, но оставался народ, который играл важную роль в развитии мировой цивилизации», — отметил он. В свою очередь, оппозиционер Аветик Чалабян обвинил правящую команду в проведении «капитулянтской политики» в интересах Азербайджана и Турции.

Какие еще вносят изменения в уроки истории в Армении

Только переименованием предмета дело не ограничивается. В сентябре прошлого года в армянские школы поступили новые версии учебников по истории, некоторые из них спровоцировали громкие скандалы. Так, в пособии для 7-го класса приводятся исторические карты, на которых Карабах «присоединен» к Азербайджану, отсутствуют описания христианских храмов и армянских памятников на территории современной Турции, некоторые топонимы даются на азербайджанский манер.

Фото: qafqazinfo.az

Бывший директор Музея геноцида Айк Демоян говорил, что действующие власти пытаются переформатировать детское сознание. «Почему в учебнике не представлено оружие каменного века, оружие бронзового века, щиты и копья урартского периода? Для чего это делается? Это подсознательный материал, дети не получат примера защиты родины. Вместо этого мы видим какие-то неуместные упоминания Ататюрка и карты с азербайджанским Карабахом», — возмущался он.

Группа армянских историков тогда обратилась к правительству с просьбой отозвать учебник, в Ереване также прошло несколько митингов с требованием отказаться от пересмотра исторической политики и отправить министра образования в отставку. «У нас впечатление, что всё делается с целью воспитать поколение, которое будет раболепно служить турку», — говорил один из организаторов акций Вазген Петросян. В итоге, однако, министр образования Жанна Андреасян сообщила, что учебник останется в школах, хотя некие изменения все-таки будут внесены.

Дискуссии ведутся не только по вопросам образования, активно обсуждается, например, изменение Конституции Армении. Дело в том, что нынешняя версия документа ссылается на Декларацию о независимости республики, а в ней говорится о стремлении к воссоединению с Карабахом и международному признанию геноцида 1915 года. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что нормативный акт следует привести в соответствие с новыми геополитическими реалиями. Впрочем, без референдума Конституцию не поменять, а опросы показывают, что большинство граждан против реформы.

Герб Армении Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Кроме того, у правящей команды много вопросов к национальным символам. Так, спикер армянского парламента Ален Симонян высмеивал герб страны. По его словам, на эмблеме лев «похож на смайлик», меч почему-то закован в цепи, а сама Армения «находится под водой». Считается, что на самом деле власти хотят убрать с герба гору Арарат, которая сейчас находится на территории Турции, ее изображение на эмблеме давно возмущает Анкару. Симонян также выступал за изменение государственного гимна, в котором прославляют воинов, которые пожертвовали жизнью за армянский народ.

Довольно жестко в правящей команде высказываются и по поводу «символов веры» армянского народа. Так, информационное пространство взорвало заявление Пашиняна о том, что гора Арарат, оказывается, не является самой высокой в Армении. С точки зрения здравого смысла это очевидный тезис, ведь Арарат находится в Турции. По словам Пашиняна, жителям страны надо принять этот факт и считать своей главной горой Арагац. Наконец, глава правительства советовал ставить поменьше хачкаров — каменных стел в виде креста, их часто посвящают погибшим солдатам.

Что говорят эксперты

Политолог Грант Микаэлян считает, что команда Никола Пашиняна стремится переписать армянскую историю.

— Мы видим попытки переделать наш политический и национальный нарратив, который никак не совместим с подходами Турции и Азербайджана. Не думаю, что власти добьются успеха. Во-первых, свои исторические нарративы не поменяют Баку и Анкара. Во-вторых, власти Армении в любом случае не смогут добиться глубокой трансформации общественного сознания. Но попытки будут продолжаться, это вызовет дальнейшее нарастание напряженности в обществе, — полагает он.

Политический аналитик Тигран Кочарян говорит, что действующие власти уничтожают армянскую государственность и идентичность.

— Ни о каком налаживании отношений с Азербайджаном и Турцией речи не идет. При налаживании стороны обоюдно идут навстречу друг другу. В данном случае мы видим односторонние уступки, это называется капитуляция. Что будет дальше? Поменяют Конституцию и национальные символы, потом сдадут анклавы и начнут принимать так называемых азербайджанских беженцев. Те за короткий срок изменят демографическую ситуацию в Армении, создадут политические структуры, введут в парламент своих депутатов, — утверждает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде говорит, что Армения вступает на путь здравомыслия и добрососедства.