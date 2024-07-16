Выжидаемая выгода: Москва остается главным торговым партнером Еревана

Армения — главный бенефициар от сотрудничества с ЕАЭС: за счет этого объединения реализуется 35% экономики республики, рассказала «Известиям» торгпред РФ в закавказской стране Анна Донченко. Ереван остается зависим от экономического взаимодействия с Россией и странами СНГ, несмотря на попытки политического сближения с Западом, подтверждают эксперты. Вопрос экономической выгоды удерживает Ереван от тотального обрушения связей с Москвой. Могут ли США и ЕС заменить Россию для Армении в вопросах экономического сотрудничества и пойдет ли Ереван на дальнейшее обострение отношений с РФ — в материале «Известий».

Выгоды Армении от сотрудничества с ЕАЭС

Несмотря на охлаждение отношений с Россией, Армения продолжает извлекать существенную выгоду из участия в экономических интеграционных проектах с участием Москвы, прежде всего ЕАЭС , сообщила «Известиям» торговый представитель РФ в Армении Анна Донченко. Причем экономический рост, который демонстрирует республика (только в 2023 году ВВП увеличился на 8,7%), во многом связан с участием в проектах Евразийского экономического союза.

— В 2023 году товарооборот Армении с государствами — членами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года увеличился на 39% . При этом экспорт увеличился на 40,8%, импорт — на 37%. В пропорциональном соотношении Армения среди государств — членов союза получает больше всех выгоды от евразийской интеграции. Так, 35% экономики республики, по данным статкомитета Армении и Евразийской экономической комиссии, «реализуется» за счет участия в ЕАЭС, — сказала Анна Донченко.

Россия, несмотря на политические трения, остается крупнейшим внешнеторговым партнером Армении. За 2023 год товарооборот между странами превысил отметку в $7 млрд , отмечал в мае президент РФ Владимир Путин. По сравнению с 2022 годом — рост на 43,3%.

В основном Армения поставляет в РФ сельскохозяйственную продукцию: фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, а также колбасы, алкоголь и конфеты. Россия поставляет Еревану газ и нефть, бытовую химию и автомобили. При этом в России работают более 800 тыс. жителей Армении.

Фото: Global Look Press/GTW

В тройку крупнейших торговых партнеров Еревана входят ОАЭ и Китай.

36,8% общего товарооборота Армении в 2023 году пришлось на страны ЕАЭС. В частности, республика нарастила экспорт машин с нулевых показателей до почти $7 млн в Казахстан. Что касается Киргизии, то, по сравнению с 2015 годом, экспорт из Армении в эту страну вырос почти в 80 раз. С Белоруссией за почти десять лет экспорт увеличился в 10 раз, что произошло за счет реэкспорта оборудования.

По данным Евразийского банка развития, армянские предприниматели считают, что ЕАЭС на данный момент облегчает ведение бизнеса на территории государств-членов, а также расширяет возможности для развития экспорта, импорта и выхода на новые рынки, подчеркнула торговый представитель.

Фактически для армянского руководства сложилась ситуация, при которой оно вынуждено продолжать экономическое взаимодействие с Москвой, поскольку заместить выпадающие торговые потоки в случае еще большего охлаждения отношений с РФ, быстро вряд ли получится.

В этой конфигурации Ереван ведет дела по принципу «политика отдельно, экономика отдельно», сказал «Известиям» завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Охлаждение отношений Еревана и Москвы

Отношения России и Армении значительно осложнились после обвинений Еревана в адрес Москвы, что та якобы не оказала должной поддержки армянскому руководству во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 и 2023 годах. В результате военных столкновений Нагорно-Карабахская Республика заявила о самоликвидации, а территории бывшего квазигосударственного образования вернулись в юрисдикцию Азербайджана.

РФ не согласилась с подобной трактовкой Еревана , поскольку в 2022 году премьер-министр Никол Пашинян подписал Пражское заявление, в котором фактически признал суверенитет Баку над всей территорией бывшей Азербайджанской ССР в границах на момент распада СССР (то есть с Нагорным Карабахом в ее составе).

Панорамный вид на Горис и окружающие горы с главной автомагистрали А12, соединяющей Ереван с Нагорно-Карабахской Республикой Фото: Global Look Press/Artur Widak

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства Армении в ОДКБ , после чего республика остановила финансирование организации. При этом такого формата как «заморозка членства» документы ОДКБ не предусматривают, и в Москве неоднократно заявляли, что ОДКБ продолжает рассматривать Армению как своего полноправного члена.

Параллельно армянские политики стали говорить о стремлении к большему сближению с Евросоюзом , что, в целом, является взаимоисключающим трендом в вопросах продолжения работы в евразийских интеграционных проектах. Об этом, в частности, говорил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. «Приход каких-то внерегиональных игроков туда (в Армению. — «Известия») будет, конечно, иметь последствия», — отмечал он.

Запад проявляет интерес к развитию отношений с Арменией, однако никаких конкретных шагов по институционализации подобного диалога не предлагает. 5 апреля в Брюсселе прошла встреча в формате Армения – ЕС – США, где состоялись переговоры Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По итогам встречи стороны договорились усилить политическое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности. 11 июня Армения и США подписали отдельное соглашение по безопасности.

В июле глава армянского МИД Арарат Мирзоян принял участие в некоторых мероприятиях саммита НАТО. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что подобный шаг «у российской стороны вызывает большое сожаление».

— В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупок вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне саммите этого военно-политического блока. Это не может не вызвать ничего, кроме крайнего сожаления, — заявил он.

15 июля в Ереване и вовсе начались совместные учения Вооруженных сил США и Армении. Никол Пашинян, говоря об отношениях с Вашингтоном, выражал уверенность, что республика готова в следующем году повысить их до уровня стратегического партнерства.

Военнослужащие принимают участие в церемонии открытия военных учений Eagle Partner 2024, проводимых Арменией и Соединенными Штатами Америки в Ереване Фото: REUTERS/Armenian Defence Ministry

Параллельно с этим, в феврале этого года Армения и Европейский союз решили начать работу «над новой амбициозной программой сотрудничества». Брюссель и Ереван планируют развивать диалог в вопросах внешней политики и безопасности, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Подобные действия армянского руководства вызывают определенные вопросы со стороны российских властей: фактически Пашинян пытается усидеть на двух стульях, одновременно сохранив выгодные связи с Россией и другими партнерами по ЕАЭС, но отказываясь от участия в других региональных проектах (в последние месяцы Ереван игнорирует мероприятия по линии ОДКБ и СНГ). В Ереване объясняют свои действия поиском новых источников безопасности, при этом попытки сблизиться с Западом вызывают определенное напряжение у других региональных участников — не только у России, но и у Азербайджана, с которым Пашинян всё еще не вышел на подписание мирного соглашения.

Последствия экономического сотрудничества со странами Запада

Ереван рассматривает сотрудничество с ЕАЭС как важное направление в торгово-экономической сфере, а потому «армянская сторона не педалирует ни выход из ЕАЭС, ни изменение условий этого сотрудничества», говорит Вадим Муханов.

При этом руководство Армении, проводя политику по охлаждению отношений с РФ, в то же время не придерживается стабильного курса на укрепление отношений с Западом, сказал «Известиям» политолог Икбаль Дюрре. Действия Армении выглядят достаточно стихийно, добавил он.

В этом отношении очевидно, что Армения опирается в том числе на экономический расчет. В 2023 году торговые операции со всеми странами Европейского союза достигают $7,6 млрд, что сопоставимо с экспортно-импортными операциями с Россией. Однако армянское руководство не до конца уверено, что сближение с Западом может привести к устойчивым результатам — таким, какие приносит сотрудничество с ЕАЭС, полагает Дюрре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Весной 2024 года западные страны и США пообещали Армении выделить гранты и инвестиции в размере только около €330 млн «на поддержку бизнеса и демократической и экономической устойчивости Армении».