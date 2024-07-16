Выжидаемая выгода: Москва остается главным торговым партнером Еревана

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США
Мир
Трамп-младший сообщил о хорошем самочувствии своего отца после покушения
Мир
Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции
Общество
Эксперт перечислила причины ухода сотрудников от работодателя
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Мир
Занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат умер в Киеве
Экономика
Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой
Мир
В США признали хорошую адаптацию армии РФ к западным системам вооружений
Мир
Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего
Мир
Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев
Мир
В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ
Происшествия
Лесной пожар произошел под Геленджиком
Авто
Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц
Мир
Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Мир
В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами
Мир
Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
/

Выжидаемая выгода: Москва остается главным торговым партнером Еревана

Почему Армения не рвет отношения с ЕАЭС, несмотря на политические заигрывания с Западом
Фото: Global Look Press/GTW
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армения — главный бенефициар от сотрудничества с ЕАЭС: за счет этого объединения реализуется 35% экономики республики, рассказала «Известиям» торгпред РФ в закавказской стране Анна Донченко. Ереван остается зависим от экономического взаимодействия с Россией и странами СНГ, несмотря на попытки политического сближения с Западом, подтверждают эксперты. Вопрос экономической выгоды удерживает Ереван от тотального обрушения связей с Москвой. Могут ли США и ЕС заменить Россию для Армении в вопросах экономического сотрудничества и пойдет ли Ереван на дальнейшее обострение отношений с РФ — в материале «Известий».

Выгоды Армении от сотрудничества с ЕАЭС

Несмотря на охлаждение отношений с Россией, Армения продолжает извлекать существенную выгоду из участия в экономических интеграционных проектах с участием Москвы, прежде всего ЕАЭС, сообщила «Известиям» торговый представитель РФ в Армении Анна Донченко. Причем экономический рост, который демонстрирует республика (только в 2023 году ВВП увеличился на 8,7%), во многом связан с участием в проектах Евразийского экономического союза.

— В 2023 году товарооборот Армении с государствами — членами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года увеличился на 39%. При этом экспорт увеличился на 40,8%, импорт — на 37%. В пропорциональном соотношении Армения среди государств — членов союза получает больше всех выгоды от евразийской интеграции. Так, 35% экономики республики, по данным статкомитета Армении и Евразийской экономической комиссии, «реализуется» за счет участия в ЕАЭС, — сказала Анна Донченко.

Россия, несмотря на политические трения, остается крупнейшим внешнеторговым партнером Армении. За 2023 год товарооборот между странами превысил отметку в $7 млрд, отмечал в мае президент РФ Владимир Путин. По сравнению с 2022 годом — рост на 43,3%.

В основном Армения поставляет в РФ сельскохозяйственную продукцию: фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, а также колбасы, алкоголь и конфеты. Россия поставляет Еревану газ и нефть, бытовую химию и автомобили. При этом в России работают более 800 тыс. жителей Армении.

Придорожный киоск, торгующий фруктами в Армении
Фото: Global Look Press/GTW

В тройку крупнейших торговых партнеров Еревана входят ОАЭ и Китай.

36,8% общего товарооборота Армении в 2023 году пришлось на страны ЕАЭС. В частности, республика нарастила экспорт машин с нулевых показателей до почти $7 млн в Казахстан. Что касается Киргизии, то, по сравнению с 2015 годом, экспорт из Армении в эту страну вырос почти в 80 раз. С Белоруссией за почти десять лет экспорт увеличился в 10 раз, что произошло за счет реэкспорта оборудования.

По данным Евразийского банка развития, армянские предприниматели считают, что ЕАЭС на данный момент облегчает ведение бизнеса на территории государств-членов, а также расширяет возможности для развития экспорта, импорта и выхода на новые рынки, подчеркнула торговый представитель.

Фактически для армянского руководства сложилась ситуация, при которой оно вынуждено продолжать экономическое взаимодействие с Москвой, поскольку заместить выпадающие торговые потоки в случае еще большего охлаждения отношений с РФ, быстро вряд ли получится.

В этой конфигурации Ереван ведет дела по принципу «политика отдельно, экономика отдельно», сказал «Известиям» завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Ереван-чай: зачем Армении референдум о евроинтеграции
Возможность проведения плебисцита обсудили в парламенте страны

Охлаждение отношений Еревана и Москвы

Отношения России и Армении значительно осложнились после обвинений Еревана в адрес Москвы, что та якобы не оказала должной поддержки армянскому руководству во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 и 2023 годах. В результате военных столкновений Нагорно-Карабахская Республика заявила о самоликвидации, а территории бывшего квазигосударственного образования вернулись в юрисдикцию Азербайджана.

РФ не согласилась с подобной трактовкой Еревана, поскольку в 2022 году премьер-министр Никол Пашинян подписал Пражское заявление, в котором фактически признал суверенитет Баку над всей территорией бывшей Азербайджанской ССР в границах на момент распада СССР (то есть с Нагорным Карабахом в ее составе).

Панорамный вид на Горис и окружающие горы с главной автомагистрали А-12, соединяющей Ереван с Нагорно-Карабахской Республикой

Панорамный вид на Горис и окружающие горы с главной автомагистрали А12, соединяющей Ереван с Нагорно-Карабахской Республикой

Фото: Global Look Press/Artur Widak

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства Армении в ОДКБ, после чего республика остановила финансирование организации. При этом такого формата как «заморозка членства» документы ОДКБ не предусматривают, и в Москве неоднократно заявляли, что ОДКБ продолжает рассматривать Армению как своего полноправного члена.

Параллельно армянские политики стали говорить о стремлении к большему сближению с Евросоюзом, что, в целом, является взаимоисключающим трендом в вопросах продолжения работы в евразийских интеграционных проектах. Об этом, в частности, говорил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. «Приход каких-то внерегиональных игроков туда (в Армению. — «Известия») будет, конечно, иметь последствия», — отмечал он.

Запад проявляет интерес к развитию отношений с Арменией, однако никаких конкретных шагов по институционализации подобного диалога не предлагает. 5 апреля в Брюсселе прошла встреча в формате Армения – ЕС – США, где состоялись переговоры Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По итогам встречи стороны договорились усилить политическое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности. 11 июня Армения и США подписали отдельное соглашение по безопасности.

В июле глава армянского МИД Арарат Мирзоян принял участие в некоторых мероприятиях саммита НАТО. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что подобный шаг «у российской стороны вызывает большое сожаление».

— В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупок вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне саммите этого военно-политического блока. Это не может не вызвать ничего, кроме крайнего сожаления, — заявил он.

15 июля в Ереване и вовсе начались совместные учения Вооруженных сил США и Армении. Никол Пашинян, говоря об отношениях с Вашингтоном, выражал уверенность, что республика готова в следующем году повысить их до уровня стратегического партнерства.

Военнослужащие принимают участие в церемонии открытия военных учений Eagle Partner 2024, проводимых Арменией и Соединенными Штатами Америки в Ереване

Военнослужащие принимают участие в церемонии открытия военных учений Eagle Partner 2024, проводимых Арменией и Соединенными Штатами Америки в Ереване

Фото: REUTERS/Armenian Defence Ministry

Параллельно с этим, в феврале этого года Армения и Европейский союз решили начать работу «над новой амбициозной программой сотрудничества». Брюссель и Ереван планируют развивать диалог в вопросах внешней политики и безопасности, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Подобные действия армянского руководства вызывают определенные вопросы со стороны российских властей: фактически Пашинян пытается усидеть на двух стульях, одновременно сохранив выгодные связи с Россией и другими партнерами по ЕАЭС, но отказываясь от участия в других региональных проектах (в последние месяцы Ереван игнорирует мероприятия по линии ОДКБ и СНГ). В Ереване объясняют свои действия поиском новых источников безопасности, при этом попытки сблизиться с Западом вызывают определенное напряжение у других региональных участников — не только у России, но и у Азербайджана, с которым Пашинян всё еще не вышел на подписание мирного соглашения.

Блочный нрав: Армения не планирует вступать в НАТО и выходить из ОДКБ
Есть ли у Еревана альтернативы с точки зрения обеспечения собственной безопасности

Последствия экономического сотрудничества со странами Запада

Ереван рассматривает сотрудничество с ЕАЭС как важное направление в торгово-экономической сфере, а потому «армянская сторона не педалирует ни выход из ЕАЭС, ни изменение условий этого сотрудничества», говорит Вадим Муханов.

При этом руководство Армении, проводя политику по охлаждению отношений с РФ, в то же время не придерживается стабильного курса на укрепление отношений с Западом, сказал «Известиям» политолог Икбаль Дюрре. Действия Армении выглядят достаточно стихийно, добавил он.

В этом отношении очевидно, что Армения опирается в том числе на экономический расчет. В 2023 году торговые операции со всеми странами Европейского союза достигают $7,6 млрд, что сопоставимо с экспортно-импортными операциями с Россией. Однако армянское руководство не до конца уверено, что сближение с Западом может привести к устойчивым результатам — таким, какие приносит сотрудничество с ЕАЭС, полагает Дюрре.

Денежные купюры доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Весной 2024 года западные страны и США пообещали Армении выделить гранты и инвестиции в размере только около €330 млн «на поддержку бизнеса и демократической и экономической устойчивости Армении».

Икбаль Дюрре в беседе с «Известиями» выразил мнение, что для того, чтобы оценить ситуацию, необходимо понимать, на каких условиях Армения согласна получить грант, однако о точных условиях его получения не сообщалось. Предлог о «поддержке демократии» политолог назвал сомнительным, так как он «ни к чему хорошему ни одну страну в евразийском пространстве не привел».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир