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В 2024 году мошенники чаще всего подделывали сайты «Сбера»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В первые шесть месяцев 2024 года мошенники чаще всего подделывали ресурсы «Сбера» и «Юлы», сообщили «Известиям» в Координационном центре доменов .RU/.РФ. Также в топ-10 компаний, которые стали ресурсом мошенников, вошли Альфа-банк, Telegram, СДЭК, Booking, ВТБ и три маркетплейса.

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За шесть месяцев в зонах .RU и .РФ в рамках проекта «Доменный патруль» было заблокировано более 4,2 тыс. фишинговых доменов, имитировавших ресурсы «Сбера, 4 тыс. поддельных сайтов «Юлы», 1,3 тыс. — у Альфа-банка.

А также 792 фишинговых домена Telegram, 455 подделок СДЭК, 271 домен Booking и 130 у ВТБ. В рейтинг попали и три крупнейших маркетплейса — общее число фишинговых сайтов у них составило почти 5 тыс.

«За шесть месяцев число обращений компетентных организаций к российским регистраторам по фишингу выросло на 16%. В то время как годом ранее за аналогичный период число обращений выросло в четыре раза», — отметили в Координационном центре доменов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Принцип домена: какие сайты чаще всего имитировали в 2024 году мошенники

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