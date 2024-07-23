Торгпред РФ рассказал об обсуждении Россией и Перу поставок электробусов
Москва и Лима обсуждают возможность экспорта российских электробусов в латиноамериканскую страну, сообщил «Известиям» торговый представитель РФ в Перу Павел Дорохин.
«Россия также ведет переговоры об экспорте электробусов в Перу», — сказал он.
В 2023 году товарооборот между Россией и Перу, по словам посла латиноамериканской страны в РФ Хуана Хенаро дель Кампо Родригеса, составил $403 млн.
На экспорт из латиноамериканской страны пришлось $72 млн — это преимущественно фрукты, рыба, морепродукты, кофе, какао, натуральные красители.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью торгового представителя РФ в Перу Павла Дорохина «Известиям»:
«Россия ведет переговоры об экспорте электробусов в Перу»