Торгпред РФ рассказал об обсуждении Россией и Перу поставок электробусов

Москва и Лима обсуждают возможность экспорта российских электробусов в латиноамериканскую страну, сообщил «Известиям» торговый представитель РФ в Перу Павел Дорохин.

«Россия также ведет переговоры об экспорте электробусов в Перу», — сказал он.

В 2023 году товарооборот между Россией и Перу, по словам посла латиноамериканской страны в РФ Хуана Хенаро дель Кампо Родригеса, составил $403 млн.

На экспорт из латиноамериканской страны пришлось $72 млн — это преимущественно фрукты, рыба, морепродукты, кофе, какао, натуральные красители.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью торгового представителя РФ в Перу Павла Дорохина «Известиям»:

«Россия ведет переговоры об экспорте электробусов в Перу»