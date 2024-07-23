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Россиянам стали отказывать в едином пособии из-за доходов по вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Россиянам начали отказывать в едином пособии на ребенка из-за доходов от процентов по банковским вкладам, выяснили «Известия». Речь о введенной в 2023-м выплате беременным и семьям с детьми, если их среднедушевой доход (СДД) ниже прожиточного минимума.

Чтобы рассчитать СДД, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов домохозяйства. Поступления от вкладов тоже учитываются, напомнили «Известиям» в Соцфонде.

При этом сложилась неоднозначная судебная практика, отметил член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов. В органах юстиции по-разному интерпретируют правила учета таких доходов при оценке нуждаемости семей.

Например, Первый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону россиянина в споре о назначении пособия. Он отметил, что законодатель не установил период, за который нужно учитывать проценты, начисленные на остаток средств на счетах в банках, и порядок его расчета. А Восьмой кассационный суд общей юрисдикции указал, что надо учитывать число членов семьи.

Есть и другое мнение. Шестой кассационный суд отказал человеку в пособии. В решении указывается, что надо брать не совокупный доход семьи за расчетные 12 месяцев, а только проценты по вкладу, которые не должны превышать прожиточный минимум.

К росту числа споров могло привести введение налога на доходы с процентов по депозитам, полагает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Этот сбор россияне впервые должны будут заплатить до 1 декабря 2024-го по итогам 2023 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Быль и прибыль: россиянам отказывают в едином пособии из-за доходов по вкладам

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