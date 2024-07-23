Быль и прибыль: россиянам отказывают в едином пособии из-за доходов по вкладам

Россиянам стали отказывать в пособии на ребенка из-за доходов от процентов по банковским вкладам , выяснили «Известия». Речь о введенном в 2023-м едином пособии беременным и семьям с детьми, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Юристы отмечают, что суды по-разному учитывают поступления по депозитам при оценке нуждаемости семьи . В частности, нет единой позиции, нужно ли доход от вкладов делить на количество месяцев и членов семьи. В результате число разбирательств по этому поводу растет. И некоторым удается отстоять свое право на пособия . Почему позиция органов юстиции неоднозначна и нужно ли поддерживать людей с крупной суммой в банке — в материале «Известий».

Как назначается единое пособие на детей

В России участились отказы в предоставлении единого пособия на детей из-за доходов от процентов по банковским вкладам . Речь о выплате в связи с рождением и воспитанием ребенка, которую ввели в 2023 году. Она предоставляется нуждающимся беременным и россиянам с детьми в возрасте до 17 лет. Единое пособие назначают, если среднедушевой доход (СДД) семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания — он разный в каждом субъекте . Например, в Москве это 22 662 рубля в месяц, а в Краснодаре — 14 835 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чтобы рассчитать СДД, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов домохозяйства. В расчет входит не только зарплата человека, но и другие поступления (например, премии).

Согласно действующим правилам, доход от вкладов также учитывается при назначении единого пособия, напомнили «Известиям» в Соцфонде (СФР).

В соответствии с постановлением правительства, одно из оснований для отказа в пособии — доход в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах, превышающий прожиточный минимум . Причем при определении права на соцподдержку доход от депозита учитывается общей суммой и не делится на 12 (месяцев) и на количество членов семьи, подчеркивается на сайте Соцфонда. Исключение — если депозит закрыли не позднее чем за шесть месяцев до обращения за пособием (тогда это не может быть основанием для отказа).

Например, если за год московская семья из трех человек получила доход от процентов по вкладам в размере 23 тыс. рублей, то право на пособие вообще не возникает (поскольку эта сумма выше регионального прожиточного минимума — 22 662 рубля), разъяснил член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Если же домохозяйство получило процентов по вкладам меньше, например 15 тыс. рублей, то эта сумма прибавляется к годовому доходу семьи и уже на этом этапе делится на количество членов и расчетный период, добавил эксперт.

Тем не менее сейчас формируется неоднозначная судебная практика из-за отказов в назначении единого пособия в связи с получением высоких процентов по вкладам , рассказал Илья Завьялов. В органах юстиции по-разному интерпретируют правила учета таких доходов при оценке нуждаемости семей.

Какова судебная практика по назначению единого пособия при высоких доходах по вкладам

Как следует из обзора судебных дел на портале «КонсультантПлюс», в одном из случаев СФР не назначил ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за высоких поступлений по банковскому депозиту . У истца и членов ее семьи доход от процентов по вкладам в расчетном периоде (29 102 рубля) превысил прожиточный минимум в регионе (14 728 рублей).

Гражданка обжаловала решение. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции ее защитил , отметив, что надо учитывать число членов семьи. Из такого расчета среднедушевой доход семьи из 10 человек составил 242 рубля, что ниже прожиточного минимума.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще в одном деле Первый кассационный суд общей юрисдикции также поддержал гражданина . Он отметил, что законодатель не установил период, за который нужно учитывать проценты, начисленные на остаток средств на счетах в банках, и порядок его расчета.

Есть и противоположное мнение. Так, Шестой кассационный суд отказал человеку в пособии . В решении указывается, что надо учитывать не совокупный доход семьи за расчетные 12 месяцев, а только проценты по вкладу, которые не должны превышать прожиточный минимум.

В связи с назначением пособия много жалоб и на форумах («Известия» их изучили). Например, во «ВКонтакте» в группе «Госуслуги для родителей» мать троих детей в апреле 2023-го заявила, что осталась без выплаты, так как проценты от банковского вклада превышают прожиточный минимум. С аналогичной ситуацией столкнулась и другая семья: на форуме «Доступное право» в марте 2024-го они пожаловались, что их доходность по вкладам не превышает 10 тыс., но в выплате тоже было отказано.

Почему растет количество судебных споров из-за единого пособия и процентов по вкладам

К росту числа споров могло привести введение налога на доходы с процентов по вкладам, так как до этого их учет не был четко регламентирова н, считает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Информацию о счетах СФР получает от налоговой службы в порядке межведомственного взаимодействия, сказал Илья Завьялов.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Справка «Известий» Этот сбор россияне впервые должны будут заплатить до 1 декабря 2024-го по итогам 2023 года. Налогооблагаемая база зависит от размера ключевой ставки. По итогам 2023-го под сбор подпадают доходы более 150 тыс. рублей (например, если человек заработал на депозите 160 тыс. рублей, то налог придется заплатить только с 10 тыс.). Чтобы получить такую сумму в виде процентов, на депозите должно лежать порядка 1,3 млн рублей.

Точной статистики о количестве судебных споров по вопросам учета доходов семьи и назначения пособия нет. Но решения, опубликованные в открытых источниках, говорят о росте числа таких разбирательств , отметил Андрей Гусев.

Неоднозначность практики по некоторым вопросам также может стимулировать людей обращаться в суд, считает он.

О том, что на рост дел могло повлиять введение нового налога, говорит и эксперт Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Оксана Юдичева.

— Чем больше найдено источников дохода, тем больше причин к отказу в назначении пособия . Домохозяйства боятся потерять выплату, — сказала она.

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Эксперты также отмечают: возникает вопрос, как при таких правилах людям с небольшими доходами откладывать деньги на ипотеку и другие нужды. Кроме того, сейчас проценты по вкладам высокие — они достигают 20%, и логично, что люди открывают депозиты , чтобы хоть немного увеличить свой достаток.