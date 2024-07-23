«Россия ведет переговоры об экспорте электробусов в Перу»

В Перу могут появиться российские электробусы. Лима и Москва ведут переговоры по этому вопросу, заявил «Известиям» торговый представитель РФ в латиноамериканской стране Павел Дорохин. Местный рынок открыт для российских IT-компаний, проектов в горнодобывающей отрасли и медицине. В частности, по словам торгпреда, Лима проявляет заинтересованность в российских технологиях «Умный город». Кроме того, Лима хочет сотрудничать с ЕАЭС. Об особенностях ведения бизнеса в латиноамериканской стране, новых проектах и расчетах в нацвалютах — в эксклюзивном интервью Павла Дорохина «Известиям».

«Российский бизнес активно осваивает перуанский рынок»

— Какими проектами в Перу занимаются российские предприниматели на сегодня?

— В Перу активно развивающийся рынок, где востребованы новые технологии, в частности российские. Сервис аренды самокатов Whoosh запустил свои услуги в перуанской столице. Многие люди в Лиме сейчас используют самокаты компании из РФ.

Кроме того, Москва и Лима сейчас обсуждают выход наших технологий «Умный город» на перуанский рынок. Россия также ведет переговоры об экспорте электробусов в Перу.

Справка «Известий» В России проект «Умный город» существует с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Проект среди прочего предполагает цифровизацию городской и коммунальной инфраструктуры.

Успехом пользуются проекты, связанные с поставками медицинской техники, а также проекты, связанные с горнодобывающей промышленностью. Кроме того, в городах Перу распространяются технологии по беспроводному интернету от WOW Group. В некоторых аэропортах даже висит реклама наших компаний.

Российский бизнес активно осваивает перуанский рынок и будет продолжать это делать.

— Как вы оцениваете возможности для российских предпринимателей на перуанском рынке?

— Рынок Перу очень открытый. Экономическая модель, которую строит правительство Перу, очень либеральная, поэтому нет никаких ограничений в виде дополнительных налогов, страна представляет льготы для предпринимателей.

Государство смотрит только за соблюдением безопасности, осуществляет необходимый контроль. Мы приглашаем предпринимателей выходить на рынок Перу, торговое представительство будет в этом только помогать.

Я считаю, что это очень хороший рынок для российских предпринимателей, один из лучших, где проблема может быть только с параллельным конкурентом, который способен предложить похожую продукцию. «Яндекс» справился с этой проблемой, предложив цену на такси ниже конкурентов.

— Какие области вам кажутся перспективными для российских предпринимателей?

— Российским бизнесменам можно вести дела в горнодобывающей области. Эта область открыта для предпринимателей. Некоторые российские компании сейчас активно занимаются выходом на рынок добычи золота, меди, серебра.

«Несколько десятков перуанских компаний работает сейчас на российском рынке»

— Рассматривает ли Перу возможность перехода на национальные валюты при внешнеторговых операциях?

— Пока что этот вопрос не рассматривается. Мы находим схемы, чтобы получать оплату в той валюте, которая необходима. Предприниматели всегда находят возможность проводить оплату. Ни у кого с этим проблем не возникает.

— Заинтересовано ли Перу в сотрудничестве с РФ в каких-то экономических организациях? Например, в ЕАЭС?

— Перу заинтересовано сотрудничать с ЕАЭС. Уже было несколько выездов российской делегации в Перу и перуанской делегации в Россию для обсуждения возможностей сотрудничества (в 2015 году Перу заключило меморандум о взаимопонимании с Евразийской экономической комиссией. — «Известия»).

— Что Перу готово поставлять в Россию?

— Перу — страна аграрно-промышленная. Лима готова поставлять в основном полезные ископаемые и огромное количество плодово-ягодной продукции — голубику, чернику, авокадо. На нашем рынке в меньшем количестве представлены также бананы и кофе, какао и естественные красители, которые в Перу в джунглях добывают из растений.

Справка «Известий» Экспорт сельскохозяйственных продуктов из Перу в Россию в 2023 году составил $59 млн, из России в Перу — $67 млн. Латиноамериканская страна поставила в Россию более 8 тыс. т авокадо, 4,9 тыс. т свежей клубники, 44 т красного красителя, 950 т кофе, 3,1 тыс. т цитрусовых, 2,6 тыс. т манго, 249 т голубики, 1,2 тыс. т имбиря, 1,1 тыс. т крупы киноа. Россия же в 2023 году отправила в Перу более 180 тыс. т пшеницы и около 1 т концентрированного кофе.

— Сколько перуанских компаний работает на российском рынке?

— Я не могу сказать, что много, тем не менее есть и совместные компании. Несколько десятков перуанских компаний работает сейчас на российском рынке.