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Россиянин совершил рекордный парашютный прыжок на Эльбрус

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Фото: соцсети
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Российский спортсмен Вадим Ординарцев в воскресенье, 21 июля, выполнил прыжок с парашютом типа «крыло» на Эльбрус — самую высокую горную вершину в России и Европе. Она возвышается над уровнем моря на 5642 м. Полет был выполнен с высоты 7200 м.

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Для его осуществления парашютист использовал преимущественно снаряжение отечественной разработки и производства. При этом на протяжении всего спуска он держал развернутым красное Знамя Победы.

В ходе мероприятия Вадим Ординарцев установил ряд рекордов. В частности, полет стал самым высотным прыжком с парашютом типа «крыло» на Эльбрус. Также было выполнено самое высотное раскрытие купола над этой вершиной. Однако достижения не были зафиксированы в Книге рекордов России из-за большой стоимости процедуры регистрации рекордов.

«Прыжок готовили около восьми месяцев. Собирались прыгать вместе с моим другом, известным воздушным оператором Андреем Слепневым. Но он трагически погиб в ноябре. Он пояснил, что сложности были связаны в основном с работой в условиях пониженного содержания кислорода и отсутствием опыта управления парашютом в разряженной атмосфере. Также влияли на процесс изменчивая погода и сложность рельефа», — сказал Ординарцев.

По его мнению, Знамя Победы имеет важное символическое значение, поскольку во время Великой Отечественной войны Эльбрус был захвачен нацистами, а наши герои, бойцы-альпинисты сняли немецко-фашистские символы и водрузили на горе советский флаг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 23 июля, в 10:00:

Есть только пик: новые технологии помогли совершить рекордный прыжок на Эльбрус

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