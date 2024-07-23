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Синоптики пообещали теплый день без осадков в Москве 23 июля

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +26 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 23 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем прогнозируют от +21 до +26 градусов, ночью температура может снизиться до +8.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Тепловой рекорд, жара, июль: Москву ждут температурные аномалии
Воздух в столице прогреется значительно сильнее 30 градусов

22 июля синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «Известиям» о том, что на этой неделе москвичей ждут два дождливых дня — понедельник и четверг.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столичном регионе закончился период интенсивных дождей. Однако он добавил, что местами возможны небольшие кратковременные осадки от 1 до 4 мм.

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