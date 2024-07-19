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Синоптик назвал срок окончания интенсивных дождей в Москве

Синоптик Вильфанд: интенсивные дожди прекратятся в Москве 19 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и Подмосковье в ночь на 19 июля выпало большое количество осадков, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также назвал в пятницу, 19 июля, срок окончания интенсивных дождей в столичном регионе.

По словам синоптика, во второй половине пятницы сильные осадки уже не ожидаются. Фронтальный раздел, который принес сильные осадки в столичный регион, сейчас проходит через Москву. К 15:00 19 июня он будет уже далеко на востоке области, и в городе дождь прекратится.

«После 15:00 прекратятся уже осадки в Москве, после 16:00 или 17:00 — уже в Подмосковье не будет осадков или будут совсем маленькие, которые не будут препятствовать тем москвичам, которые выходные собрались провести на даче», — рассказал Вильфанд в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что на выходных местами возможны небольшие кратковременные осадки от 1 до 4 мм.

Гром и молнии: как изменится погода в Москве и других городах
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В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT о количестве осадков, выпавших в Москве, и о том, сколько еще прогнозируется к воскресенью.

По его словам, на вчерашний день выпало 25% от месячной нормы. Но с учетом сегодняшних суток, субботы и воскресенья к концу выходных ожидается более 50% месячной нормы, — считает Ильин.

Накануне, 18 июля, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредил москвичей о сильном дожде и грозе, сообщается на сайте kp.ru.

По его словам, погода ухудшится уже в ночь на 19 июля. В период с 02:00 до 21:00 пятницы прогнозируется сильный дождь, местами гроза. Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, составит 15 м/с, сообщает 360.ru.

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