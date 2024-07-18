Гром и молнии: как изменится погода в Москве и других городах

На смену палящему солнцу и знойной жаре в Москву пришли дожди и грозы. Так, столичные власти обратились к жителям с предупреждением о непогоде в этот четверг и пятницу, 18 и 19 июля. Как предупреждают метеорологи, за двое суток количество осадков может достигнуть месячной нормы. Подробнее о погоде в Москве и о том, когда вновь вернется летняя жара, а также как пережить грозу и не пострадать от молнии — в материале «Известий».

Грозы, дожди и ливни: резкое похолодание в Москве

Жителей и гостей Москвы 18 и 19 июля ожидают неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с. Осадки были наиболее интенсивными в ночь на четверг, 18 июля, и днем после 15:00 по московскому времени.

В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков, что в свою очередь составляет 75% от месячной нормы.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в связи с непогодой столичные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Сейчас на круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, на улицах города организовано дежурство бригады и техники ГУП «Мосводосток». При необходимости в случае затопления улиц привлекут перекачивающие машины дорожных служб и инженерных компаний. Жилые и нежилые сооружения также защитили от последствий порывов ветра. Так, энергетическим организациям порекомендовали подготовить источники аварийного питания.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сравнивает столичную погоду с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда на ВДНХ выпало 43 мм осадков — половина месячной нормы.

— Просто погодное дежавю. При этом температура на 19 и 20 июля прогнозируется не больше 21–26 градусов. Этот холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве и Подмосковье, из-за которой с начала июля прошло уже пять душных ночей, — резюмирует метеоролог.

Столичные власти настаивают, чтобы для передвижения по городу в непогоду жители пользовались метро. В отсутствие данной возможности автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Прогноз погоды в выходные в СПб и Ленинградской области

Непогода не обойдет стороной Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 18 июля будет облачно с прояснениями. Ночью с четверга на пятницу почти повсеместно пройдут небольшие дожди, а днем 19 июля осадки выпадут местами. В отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха в темное время суток будет держаться в пределах от +13 до +18 градусов, в светлое — от +20 до +25 градусов.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предупредил, что атмосферное давление продолжает повышаться, антициклон уже почти сформировался. Так, температура воздуха в Санкт-Петербурге в выходные составит чуть больше 20 градусов тепла .

— Ветер опять будет преобладать западных направлений, в отдельные дни может быть даже свежим, но не более 10 м/с, а вот температура останется довольно комфортной, от +20 до +24 градусов. В общем, всё будет согласно прогнозу: много дождей и относительно тепло, — уточнил эксперт.

Какая погода ожидается в Сочи и Анапе 18 и 19 июля

В Сочи 18 и 19 июля после экстремальной жары местами ожидается сильный дождь, гроза, юго-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с. Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. С утра в городе ясно и довольно жарко. Однако субтропический курорт известен своими весьма резкими переменами погоды.

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. Кроме того, ранее сообщалось, что кратковременные грозовые дожди могут прошуметь местами по Краснодарскому краю в предстоящие выходные. Однако, по мнению экспертов, долгожданной прохлады они не принесут.

В то же время в Анапе, по прогнозу краевого Гидрометцентра, сегодня, 18 июля, на всей территории города сохранится преимущественно ясная и солнечная погода, временами небольшая облачность. Осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в светлое время суток поднимется до +40 градусов, в ночные и утренние часы ожидается около +26. Ветер будет восточный и умеренный 5–11 м/c.

Средняя температура воды в Черном море в районе пляжей Анапы по состоянию 18 июля составляет +25 градусов.

Как пережить грозу и не пострадать от молнии в городе

Чтобы не пострадать во время непогоды, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Главная опасность грозы заключается в ударах молнии, но не стоит также забывать и про падения шатких конструкций и деревьев. Важно помнить о металлических предметах в ваших руках, а также об опасности мокрой одежды. При сильном ливне желательно зайти в ближайшее здание — магазин, кафе или торговый центр и переждать там.

В связи с этим уличных площадок для спорта в грозу лучше избегать, потому что большинство тренажеров сделано из металла. Данное правило затрагивает также мотоциклы, велосипеды и самокаты. МЧС советуют положить средство передвижения на землю и отойти от него на расстояние от 30 м. В случае, если гроза застала во время поездки на машине, лучшиим решением будет остановиться и переждать бурю. Важно отключить всю электронику: радио, GPS-навигатор, мобильный телефон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Напоминаем, что в сельской местности опасность попадания молнии в человека возрастает, ведь в отличие от крупных городов, не на все дома здесь устанавливают громоотводы. Согласно рекомендациям МЧС, не стоит растапливать печь, поскольку дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.