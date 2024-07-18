Гром и молнии: как изменится погода в Москве и других городах

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
США направят советника в министерство обороны Армении
Политика
Американист оценила влияние Илона Маска на предвыборную гонку в США
Мир
В Кремле указали на настрой ЕС на милитаризацию и конфронтацию
Происшествия
Площадь пожара в Коктебеле достигла 44 га
Мир
Рябков заявил об обеспокоенности РФ военной биодеятельностью США у своих границ
Наука и техника
Ученый оценил заявление главы ВОЗ об угрозе возникновении новой пандемии
Мир
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Мир
В американском Арканзасе из-за наводнения были эвакуированы десятки людей
Происшествия
Пять человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ
Общество
Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили теракт на территории региона
Мир
В Молдавии рассказали об обострении отношений с Гагаузией и Приднестровьем
Мир
Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями
Мир
Сийярто отметил потерю конкурентоспособности и мира в ЕС при фон дер Ляйен
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения
/

Гром и молнии: как изменится погода в Москве и других городах

Гроза накроет столицу в четверг, 18 июля, после 15 часов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На смену палящему солнцу и знойной жаре в Москву пришли дожди и грозы. Так, столичные власти обратились к жителям с предупреждением о непогоде в этот четверг и пятницу, 18 и 19 июля. Как предупреждают метеорологи, за двое суток количество осадков может достигнуть месячной нормы. Подробнее о погоде в Москве и о том, когда вновь вернется летняя жара, а также как пережить грозу и не пострадать от молнии — в материале «Известий».

Грозы, дожди и ливни: резкое похолодание в Москве

Жителей и гостей Москвы 18 и 19 июля ожидают неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с. Осадки были наиболее интенсивными в ночь на четверг, 18 июля, и днем после 15:00 по московскому времени.

В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков, что в свою очередь составляет 75% от месячной нормы.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в связи с непогодой столичные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Сейчас на круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

гроза
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, на улицах города организовано дежурство бригады и техники ГУП «Мосводосток». При необходимости в случае затопления улиц привлекут перекачивающие машины дорожных служб и инженерных компаний. Жилые и нежилые сооружения также защитили от последствий порывов ветра. Так, энергетическим организациям порекомендовали подготовить источники аварийного питания.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сравнивает столичную погоду с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда на ВДНХ выпало 43 мм осадков — половина месячной нормы.

— Просто погодное дежавю. При этом температура на 19 и 20 июля прогнозируется не больше 21–26 градусов. Этот холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве и Подмосковье, из-за которой с начала июля прошло уже пять душных ночей, — резюмирует метеоролог.

Столичные власти настаивают, чтобы для передвижения по городу в непогоду жители пользовались метро. В отсутствие данной возможности автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Прогноз погоды в выходные в СПб и Ленинградской области

Непогода не обойдет стороной Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 18 июля будет облачно с прояснениями. Ночью с четверга на пятницу почти повсеместно пройдут небольшие дожди, а днем 19 июля осадки выпадут местами. В отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха в темное время суток будет держаться в пределах от +13 до +18 градусов, в светлое — от +20 до +25 градусов.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предупредил, что атмосферное давление продолжает повышаться, антициклон уже почти сформировался. Так, температура воздуха в Санкт-Петербурге в выходные составит чуть больше 20 градусов тепла.

— Ветер опять будет преобладать западных направлений, в отдельные дни может быть даже свежим, но не более 10 м/с, а вот температура останется довольно комфортной, от +20 до +24 градусов. В общем, всё будет согласно прогнозу: много дождей и относительно тепло, — уточнил эксперт.

Какая погода ожидается в Сочи и Анапе 18 и 19 июля

В Сочи 18 и 19 июля после экстремальной жары местами ожидается сильный дождь, гроза, юго-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с. Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. С утра в городе ясно и довольно жарко. Однако субтропический курорт известен своими весьма резкими переменами погоды.

собака
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. Кроме того, ранее сообщалось, что кратковременные грозовые дожди могут прошуметь местами по Краснодарскому краю в предстоящие выходные. Однако, по мнению экспертов, долгожданной прохлады они не принесут.

В то же время в Анапе, по прогнозу краевого Гидрометцентра, сегодня, 18 июля, на всей территории города сохранится преимущественно ясная и солнечная погода, временами небольшая облачность. Осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в светлое время суток поднимется до +40 градусов, в ночные и утренние часы ожидается около +26. Ветер будет восточный и умеренный 5–11 м/c.

Средняя температура воды в Черном море в районе пляжей Анапы по состоянию 18 июля составляет +25 градусов.

Как пережить грозу и не пострадать от молнии в городе

Чтобы не пострадать во время непогоды, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Главная опасность грозы заключается в ударах молнии, но не стоит также забывать и про падения шатких конструкций и деревьев. Важно помнить о металлических предметах в ваших руках, а также об опасности мокрой одежды. При сильном ливне желательно зайти в ближайшее здание — магазин, кафе или торговый центр и переждать там.

В связи с этим уличных площадок для спорта в грозу лучше избегать, потому что большинство тренажеров сделано из металла. Данное правило затрагивает также мотоциклы, велосипеды и самокаты. МЧС советуют положить средство передвижения на землю и отойти от него на расстояние от 30 м. В случае, если гроза застала во время поездки на машине, лучшиим решением будет остановиться и переждать бурю. Важно отключить всю электронику: радио, GPS-навигатор, мобильный телефон.

молния
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Напоминаем, что в сельской местности опасность попадания молнии в человека возрастает, ведь в отличие от крупных городов, не на все дома здесь устанавливают громоотводы. Согласно рекомендациям МЧС, не стоит растапливать печь, поскольку дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

Самое главное — не подходить к окнам и не выходить на балкон или крышу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир