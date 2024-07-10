Сиеста по-русски: сократят ли рабочий день из-за жары в стране

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил о необходимости сокращения рабочего дня из-за жаркой погоды в России. Согласно его законопроекту, при существенном повышении температуры воздуха руководитель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день на один час. По словам депутата, данное нововведение позволит уберечь здоровье подчиненных от неблагоприятного воздействия жары на законных основаниях — в рамках Трудового кодекса РФ. Насколько необходимо вводить короткий рабочий день в жаркую погоду в России и как нововведение может повлиять на график и оплату труда — рассказывают «Известия».

Что даст сокращение рабочего дня

В мае 2024 года в Госдуме предложили ввести в России сиесту для работников. В жарких странах сиестой называют время, которое отводится на обеденный отдых. Этот период обычно выпадает на самый жаркий период суток — с 12 до 15 часов, когда из-за высокой температуры воздуха работать становится затруднительно. Сиеста распространена в Испании, Италии, Греции и странах Латинской Америки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По аналогии с южными странами вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил о необходимости сокращения продолжительности рабочих часов сотрудников в жаркие дни. По словам депутата, главная проблема, с которой столкнулись работодатели и их сотрудники этим летом, — отсутствие возможности официально сократить рабочий день в 30-градусную жару. Погодные аномалии пагубно влияют на здоровье, но на данный момент работодатели не обязаны отпускать персонал раньше из-за жаркой погоды.

— По этому поводу в Трудовом кодексе РФ пока что зияет дыра, которую мы и хотим залатать. Мы понимаем, что далеко не во всех офисах есть кондиционеры и не все работодатели имеют достаточно возможностей для создания оптимальных температурных условий, — рассказал «Известиям» спикер.

Изменения предполагается внести в ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации о «Сокращенной продолжительности рабочего времени» (ФЗ № 197 от 30.12.2001). На данный момент законопроект (№ 638001-8) ожидает первого чтения в Госдуме.

Опасность работы в жару подтвердили и медицинские специалисты. Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала, что высокая температура воздуха негативно влияет на работу мозга, у людей резко повышается риск нарушения когнитивных функций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Когда человек испытывает тепловую перегрузку, растет температура на поверхности кожи, и мозг передает сигналы системам организма, которые отвечают за терморегуляцию. Фактически мозг переключается с контроля когнитивных функций на поддержание стабильной температуры, как следствие — временно менее эффективно работают участки мозга, отвечающие за память и концентрацию, — пояснила Наталья Винарская.

По мнению руководителя кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольги Борисовой, в случае одобрения законопроекта официальное сокращение рабочего дня по причине жары будет происходить в следующем порядке:

— издается приказ о проведении замеров температуры;

— оформляется документ по итогам замеров (акт, протокол);

— издается приказ, в котором указываются даты начала и предполагаемого окончания режима сокращенного дня, и условия отмены (понижение температуры до допустимого предела).

Эксперт также отметила тот факт, что введение сокращенного рабочего времени производится по требованию трудящихся. В связи с этим возникает вероятность, что сотрудники и начальство все вопросы будут решать путем переговоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Какие нормы температурного режима для работников действуют сейчас

Сейчас работодатели и подчиненные могут опираться на Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах, а также на рекомендации Роспотребнадзора во время работы в условиях повышенной температуры воздуха.

Согласно последнему документу, при наличии кондиционера в рабочем помещении рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24–25 градусов. Если кондиционер отсутствует, а температура в рабочем помещении достигает 28,5 градуса, Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час, при повышении до 29 градусов — на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на четыре часа.

По словам Бориса Чернышова, данным рекомендациям следует придать обязательный статус, чтобы не допустить случаев халатного отношения работодателей к соблюдению температурного режима на рабочих местах.

— Санитарные требования были придуманы не вчера, и они обязательны к исполнению. Одно из них — это обеспечение на рабочих местах температуры воздуха в пределах допустимых значений. При нарушении правил работодателю грозит ответственность согласно КоАП РФ. Существуют и рекомендации Роспотребнадзора, правда они необязательные. И только в ТК РФ до сих пор не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха. Думаю, что положение, гарантирующее право на сокращение рабочего дня в условиях повышенных температур, легко туда впишется, — отметил собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Повлияет ли сиеста на график и зарплату

Сокращение рабочих часов из-за повышения температурного режима может помочь уберечь сотрудников от теплового удара и других неблагоприятных последствий. Однако для многих работодателей такая инициатива может обернуться финансовыми убытками и снижением эффективности, а это в свою очередь может привести к сокращению заработной платы персонала.

По словам автора законопроекта Бориса Чернышова, данное нововведение не должно негативно сказаться на финансовой сфере компаний, поскольку в случае приостановки рабочей деятельности из-за проблем со здоровьем работодатель может понести гораздо более значительные убытки.

— Положение, гарантирующее работнику право на сокращение рабочего дня в условиях повышенных температур, никак не влияет на получение установленной трудовым договором заработной платы. Сейчас же отсутствие возможности оформить приказ о сокращении рабочего дня на практике зачастую вынуждает работодателей оформлять приказы о простое и в дальнейшем оплачивать время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Поэтому сокращение рабочего дня в жаркий день всего на один час нам видится более экономически целесообразным, и от этого выиграют обе стороны , — пояснил Борис Чернышов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерины Безсмертной, реализация данного законопроекта, с большой долей вероятности, приведет к увеличению расходов работодателей и вынужденной корректировке рабочего графика.

— Для работодателя обязанность сокращать рабочий день при повышении температуры будет сопряжена с дополнительными расходами (более существенными, чем при объявлении простоя или обеспечении дистанционного режима работы). При этом смысл более раннего ухода с работы будет по сути состоять в своеобразной компенсации работнику неудобств, полученных в течение рабочего дня, ведь температурный пик может наблюдаться в середине рабочего дня (как правило, это промежуток времени между 15:00 и 16:30), а неотработанные часы будут приходиться на более комфортный с точки зрения температурного режима период», — рассказала эксперт.

Данную позицию разделяет и юрист в области управления персоналом, эксперт Moscow Business School Игорь Шутов. По его словам, для офисных сотрудников сокращение рабочего дня вряд ли принесет компании значительные преимущества.

— Офисные помещения оптимизированы для поддержания высокой работоспособности, и сокращение времени в данном случае приведет к снижению общей продуктивности и эффективности предприятия. Соответственно, здесь сразу же говорим об уменьшении объема валовой прибыли, налогов, в том числе которые платит организация», — пояснил «Известиям» спикер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его мнению, ранний уход с работы может привести к обратному эффекту, когда сотрудники, стремясь успеть выполнить суточные нормы, будут интенсивнее трудиться в наиболее неблагоприятные часы. Это увеличивает риск теплового удара и других связанных со здоровьем проблем, снижая общую работоспособность и безопасность персонала.

Директор по маркетингу HR-холдинга Ventra Анна Ларионова посчитала, что сохранить работоспособность сотрудников в период жары может помочь временное изменение графика, который предусматривает сохранение прописанных в трудовом договоре рабочих часов.

— Когда речь заходит об аномальных погодных условиях, работодателям нужно прислушиваться к состоянию сотрудников и находить способы заботиться об их самочувствии, например вводить гибридный график или разрешать удаленную работу, — отметила эксперт.

По мнению руководителя практики трудового права юридической компании «Центральный округ» Ирины Володиной, сокращение рабочего дня должно касаться определенных специальностей, деятельность которых связана с долгосрочным пребыванием на открытом солнце или непрерывным производством.

— На мой взгляд, необходимо решать вопрос не о сокращении рабочего времени, а именно о предоставлении дополнительных перерывов в работе. Кроме того, есть перечень работ, когда нельзя остановить трудовой процесс. В этом случае положительным решением будет введение графика сменности по полдня. Так получится соблюсти баланс интересов работника и работодателя, — подчеркнула спикер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина также отметила, что нововведение затронет как график, так и оплату сотрудников.

— Конечно, изменения скажутся на заработной плате, и здесь возможны разные варианты, например переход на сменный график, чтобы сотрудники могли трудиться в более прохладное время, до обеда или, наоборот, ближе к вечеру. Или ввести повременную форму оплаты труда, при которой зарплата начисляется только за фактически отработанное время, — пояснила эксперт.

Работодателю стоит поговорить с персоналом и поинтересоваться их мнением: например, нужно ли им время для отдыха, готовы ли они выполнять свои обязанности в жаркую погоду или предпочитают пожертвовать доходом в пользу более комфортных условий, добавила Ольга Лапина.

В каких регионах нововведение будет актуально

Поскольку климатические особенности регионов России разнятся, сокращение рабочего дня из-за жары будет особенно актуально на постоянной основе не для всех субъектов страны.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Так, согласно опросу SuperJob, большинство работающих жителей Москвы и Подмосковья хотели бы, чтобы в жару им давали возможность отдохнуть после обеда. Об этом завили 67% респондентов. Среди молодежи в возрасте до 34 лет о необходимости введения сиесты заявили 83% опрашиваемых, а среди людей старше 45 лет предложение поддержали в 61% случаев. Также 3% участников исследования ответили, что их работодатели уже ввели перерыв после обеда в жаркую погоду.

По мнению предпринимателя, основателя рекламного агентства Oganov.Digital Максима Оганова, сокращенный рабочий день будет актуален для регионов, где температура воздуха в летний период стабильно превышает 30 градусов.

— Это Краснодарский край, Крым, Ростовская, Астраханская, Самарская и Воронежская области. Также сокращение рабочего дня актуально для мегаполисов с их загрязненным воздухом, высокой концентрацией СО2, выхлопных газов и прочих вредных примесей. Проблема повышенного температурного режима остро стоит и для Новосибирска , так как это, во-первых, тоже мегаполис с плохой экологической обстановкой, а во-вторых, несмотря на географическое положение, летние температуры в нем часто превышают +30, — отметил спикер.

Практикующий психолог, супервизор Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Оксана Васько согласна, что сокращение рабочего дня в жару будет актуально для всех регионов, где температура поднимается выше 27 градусов в летнее время, но опять же «всё очень индивидуально». Если человек проводит время не в душном офисе, а работает на хорошо охлаждаемом складе, то, возможно, такой отдых ему не понадобится, пояснила эксперт.