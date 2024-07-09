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Тепловой радар: где в России ожидается самая сильная жара

Высокие температуры задержатся до конца июля, полагают синоптики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жара вернулась в Москву и другие регионы. В столице столбик термометра 8 июля приблизился к 30 градусам, а в Калмыкии и Астраханской области температура достигла 42 градусов. Аномальные показатели, превышающие средние значения на 3–5 градусов, сохранятся на европейской территории страны как минимум до 20 июля, а осадки будут лишь кратковременными и локальными, полагают опрошенные «Известиями» метеорологи.

Столица не остынет

Жаркая погода, вернувшаяся в столичный регион после кратковременного похолодания, может задержаться на пару недель, рассказали «Известиям» метеорологи. Настоящее летнее тепло останется в столице вплоть до 20 июля, полагает ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Не каждый день максимальная температура будет достигать отметки в 30–31 градус, но тем не менее преобладающие температуры будут в пределах 27–29 градусов, что для города уже характеристика жаркой погоды, — пояснила она.

В московском регионе, по ее словам, будет преобладать температура воздуха в 24–29 градусов тепла. Кратковременные дожди вероятны только во вторник, 9 июля.

Москва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Потом до конца этой недели преимущественно без осадков. А на следующей неделе в отдельные дни будут приниматься кратковременные дожди, — пояснила Татьяна Позднякова. — Длительного периода засушливой погоды в средней полосе России не предполагается.

Жителей Москвы призвали сохранять осторожность в дневные часы 8 и 9 июля в связи с ожидаемой жарой в 30–31 градус.

Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды, — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Важно соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, напомнили там.

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Шагает по стране

Жаркая погода сохранится как минимум до конца недели и в других регионах, добавили метеорологи. Сейчас столбики термометра поднялись до 30–35 градусов в Воронеже, Курске, Белгороде, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе, сообщил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

В степных районах Крыма температура от 35 градусов, в Калмыкии и Астраханской области — до 42 градусов, — пояснил он. — То есть жара по всей южной половине европейской части страны.

В Астрахани в эти выходные был установлен новый суточный рекорд для 7 июля, добавила Татьяна Позднякова. Теперь самая высокая температура для этого дня составляет 40,3 градуса, что на 0,3 градуса выше показателя 2011 года.

Астрахань

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В Калмыкии температура местами превышала 42 градуса. В начале недели жара здесь спадет, северный ветер остудит воздух градусов на 5–7. Но осадков не ожидается. Степень пожарной опасности сохранится чрезвычайной, — предостерегла она.

В Крыму, по ее словам, прогнозируется устойчивая жаркая погода без осадков, тогда как на Кавказе, за исключением Сочи, возможны кратковременные дожди.

На Нижней Волге, от Волгограда до Астрахани, где было в последние дни около 40 градусов, температура немного понизится, северный ветер немного собьет жару, но она останется до конца недели выше 30 градусов, — подчеркнула Татьяна Позднякова.

А в Санкт-Петербурге, наоборот, к концу этой недели ожидается повышение температуры, добавил Александр Шувалов.

— Неделя там начинается с 20 градусов, а закончится 25–27 градусами, — сказал он.

Аномальная температура, превышающая средние значения на 3–5 градусов, сохранится на европейской территории страны до конца июля, добавил Александр Шувалов.

Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Андрей Чепакин

— Она не будет такой значительной, как в начале месяца, но всё равно останется положительной. Нас ожидает жаркий либо очень теплый июль, — резюмировал он.

Ударное солнце

На жаре обостряются почти все хронические заболевания, поэтому важно уделять особое внимание своему здоровью, напомнила «Известиям» главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Особенно это актуально, по ее словам, для заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и легочных заболеваний. Кроме того, стоит проконсультироваться с врачом, как принимаемые лекарства влияют на терморегуляцию, и при необходимости скорректировать схему лечения, отметила Оксана Драпкина.

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Отдельно хочется акцентировать внимание на пожилых людях. Эта категория лиц наиболее подвержена риску возникновения заболеваний, обусловленных жарой, — подчеркнула она. — С возрастом устойчивость организма к жаре снижается: чувство жажды возникает позднее, реакция потоотделения замедляется.

Пожилые люди, по ее словам, также часто страдают сочетанными заболеваниями и когнитивными нарушениями, требующими приема нескольких медикаментов. В жару им нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья, одеваться по погоде, отдавать предпочтение прохладным помещениям и пить достаточно жидкости.

Опасное состояние, с которым может столкнуться в жару каждый, несмотря на состояние здоровья, — тепловой удар, добавила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Он возникает на фоне перегрева, если человек долго находился на улице или в жарком, душном помещении. При тепловом ударе повышается температура тела, появляется головная боль, головокружение, тошнота. В тяжелых случаях возможна потеря сознания, судороги и даже смерть, — пояснила она.

Длительное пребывание на солнце без головного убора чревато солнечным ударом, добавила Оксана Драпкина.

Солнечный удар возникает в результате прямого воздействия инфракрасного излучения солнца на голову человека. Это приводит к перегреву головного мозга и, как следствие, кислородному голоданию, — напомнила Оксана Драпкина. — Это может привести к головокружению и сильной головной боли, повышению температуры тела и потливости, рвоте и диарее, а в тяжелых случаях возможна даже потеря сознания.

Не следует находиться на солнце в часы пиковой жары, необходимо делать частые перерывы на отдых в прохладных местах, носить одежду из легких натуральных тканей, регулярно пить воду, рекомендовала врач.

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