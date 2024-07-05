«Внезапно напавшая сонливость и апатия — повод экстренно свернуть в тень»
В жаркие дни стоит не выходить на улицу с полудня до вечера, иначе можно получить перегрев организма, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская. Слишком долгое воздействие высоких температур на человека может привести к инфаркту, инсульту или даже смерти. При этом сидеть под кондиционером всё это время тоже нельзя — это грозит переохлаждением и простудой. О том, как без ущерба для здоровья пережить пекло в городе, читайте в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Из-за выведения жидкости создаются условия для образования тромбов»
— Как пережить жаркий период?
— Главное правило: нужно стараться не выходить на солнце надолго в самые жаркие часы, с полудня и примерно до 16:00. В помещении в это время следует поддерживать прохладную температуру, закрывать окна, если снаружи жарче, чем внутри, и задергивать шторы или опускать жалюзи, чтобы не пропустить в комнату солнечные лучи. Вечером, когда на улице становится прохладнее, нужно обязательно проветривать помещение.
— Есть ли какие-то рекомендации для тех, кто находится в городе?
— С одной стороны, в городе много асфальта и бетона, которые нагреваются под солнечными лучами и еще больше поднимают температуру. В городах мало зелени, которая вырабатывает кислород, а в жару его и так не хватает. С другой стороны, в городе гораздо проще найти тень, зайти по пути в магазин с кондиционером и купить воды. Где бы ни находился человек, важно отслеживать свое состояние в жаркие дни и обращать внимание на самочувствие.
Невролог Екатерина Демьяновская
— За какими показателями обязательно следить в такое время? Каковы основные симптомы перегрева?
— Внезапно напавшая сонливость и апатия — повод экстренно свернуть в тень и выпить воды. Это сигнал, что организм начинает перегреваться. Если кожа покраснела, участился пульс, появились головная боль или чувство сдавливания в висках, легкое головокружение при движении, нужно немедленно переместиться в прохладное место, выпить воды и спокойно посидеть, пока организм не остынет до приемлемой температуры. Чтобы ускорить этот процесс, можно побрызгать на голову водой или приложить мокрую ткань. Игнорировать легкое недомогание на жаре опасно: при перегревании головы или всего тела может развиться солнечный или тепловой удар. Если человек потерял сознание, у него начались рвота или судороги, нужно как можно скорее переместить его в прохладное место и вызвать скорую помощь.
— Есть ли опасные последствия? Что в организме страдает больше всего во время жары?
— Самые опасные последствия перегрева — инфаркт или инсульт, которые могут привести к смерти. Высокие температуры негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания. Жара ускоряет ритм сердца, расширяет сосуды, способствует повышению артериального давления. Из-за повышенного выведения жидкости создаются условия для образования тромбов.
— А что делать тем, кому весь день приходится находиться на улице и солнце?
— Нужно избегать интенсивных нагрузок, на улице держаться в тени, регулярно пить обычную или минеральную воду, минимум один-два стакана в час, носить светлый головной убор, по возможности с широкими полями, и использовать средства защиты от солнца. По меньшей мере два-три часа в день нужно проводить в прохладе. Одежду лучше выбирать светлых цветов, свободную, из легких, дышащих тканей. Можно слегка ее увлажнять.
Если температура выше 32 градусов, работать на улице становится опасно. Желательно перенести работу на утро или вечер, а если это невозможно, то делать частые перерывы: каждые полчаса проводить по 10 минут в прохладном помещении.
— Какая опасность поджидает тех, кто занимается спортом на улице?
— В жаркую погоду заниматься спортом лучше в тренажерных залах, в которых поддерживается комфортная температура благодаря кондиционерам, либо перенести время занятий на утро или вечер. В противном случае организм будет работать на износ: сердце и так испытывает нагрузки во время физических упражнений, а высокая температура эту нагрузку увеличивает.
«Кондиционер может стать местом обитания опасных микроорганизмов»
— Для тех, кто решит позагорать в такую погоду. Возможны ли сильные ожоги даже при использовании защитных средств под таким активным солнцем? Чем это чревато?
— Ультрафиолетовое излучение может не только вызвать перегревание и солнечные ожоги, но и впоследствии привести к фотостарению, увеличить риск развития рака кожи. Чтобы обезопасить себя, любителям позагорать нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, нужно дать коже привыкнуть к солнцу: в первый день загорать не больше 15–20 минут и постепенно увеличивать интервал.
Во-вторых, загорать следует в безопасные часы — до 11:00 и после 16:00. В-третьих, нужно использовать солнцезащитное средство в соответствии с фототипом кожи. Лучше всего оно защищает, если успело впитаться, поэтому наносить его нужно за полчаса до выхода из помещения и равномерно распределять по всем открытым частям кожи. После каждого захода в воду средство нужно обновлять, даже если купание было непродолжительным.
— Многие в жару сидят под кондиционером дома или в офисе. Правильный ли это подход? Какие проблемы для здоровья могут принести такие методы?
— Кондиционер позволяет настроить в помещении комфортную температуру. Лучше не опускать ее ниже 24–25 градусов, даже если после прихода с улицы разгоряченному телу кажется, что в комнате тоже жарко. Резкий перепад температуры грозит переохлаждением и простудой. Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов. Можно сочетать кондиционер с вентилятором: тогда температура в комнате будет ощущаться на несколько градусов ниже, а вероятность переохладиться при этом уменьшится.
Но даже если температура комфортная, долгое нахождение под потоком воздуха может привести к проблемам. Особенно если включать кондиционер на ночь и направлять струю воздуха на кровать: во сне человек почти не двигается и утром может обнаружить, что под кондиционером ему «продуло» ухо или шею.
Есть еще один момент: кондиционер не приносит в помещение свежий воздух, а лишь охлаждает имеющийся. То есть в офисе весь день циркулирует один и тот же воздух. И если кто-то из сотрудников пришел на работу с респираторной инфекцией, то вирус или бактерия быстро распространится по всему помещению.
— Помимо возможности простудиться, какие еще опасности таит в себе кондиционер?
— Кондиционер необходимо регулярно чистить, так как без должного ухода он может стать местом обитания опасных микроорганизмов, например легионеллы, которая вызывает тяжелую пневмонию.
— Есть ли риски для людей, которые подвергают себя перепадам температур: час на холоде, потом некоторое время на жаре?
— Здоровый организм умеет адаптироваться и при выходе из прохладного помещения на жаркую улицу настраивает свою внутреннюю температуру. Основная опасность жары — перегревание, тяжесть которого в большей степени зависит от времени, проведенного под солнцем, и выносливости конкретного организма. Зато обратный перепад, от жары к холоду, может спровоцировать повышение артериального давления, вызвать обморок. Еще при перепаде температур может случиться рефлекторное сокращение мышц. Это чревато возникновением судорог, что особенно опасно в воде, и остановкой дыхания.
Часто люди пытаются охладиться мороженым, напитками со льдом. Это может привести к локальному переохлаждению тканей ротоглотки, снижению местного иммунитета и, как результат, к инфекционно-воспалительному процессу, например острому тонзиллиту. Некоторые едут купаться и разгоряченными прыгают в холодную воду, а это серьезная нагрузка на сосуды. Спазм сосудов может привести к инфаркту или инсульту, особенно если сердечно-сосудистая система и так не в порядке. Охлаждаться нужно постепенно, в комфортном для организма темпе.
— Есть ли нестандартные способы улучшить свое состояние?
— С жарой можно справляться, обтираясь влажной тканью или брызгая на кожу водным спреем. Если есть возможность, принимать прохладный душ время от времени, смачивать одежду. И не забывать восполнять водно-солевой баланс: вместе с потом из организма выходит не только вода, но и полезные микроэлементы. Восстановить их уровень помогут минеральная вода, овощи и зелень в рационе. От алкоголя, сладких и кофеинсодержащих напитков в жару лучше воздержаться: на пользу они не пойдут и даже могут нанести вред.