В жаркие дни стоит не выходить на улицу с полудня до вечера, иначе можно получить перегрев организма, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская. Слишком долгое воздействие высоких температур на человека может привести к инфаркту, инсульту или даже смерти . При этом сидеть под кондиционером всё это время тоже нельзя — это грозит переохлаждением и простудой. О том, как без ущерба для здоровья пережить пекло в городе, читайте в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Из-за выведения жидкости создаются условия для образования тромбов»

— Как пережить жаркий период?

— Главное правило: нужно стараться не выходить на солнце надолго в самые жаркие часы, с полудня и примерно до 16:00. В помещении в это время следует поддерживать прохладную температуру, закрывать окна, если снаружи жарче, чем внутри , и задергивать шторы или опускать жалюзи, чтобы не пропустить в комнату солнечные лучи. Вечером, когда на улице становится прохладнее, нужно обязательно проветривать помещение.

— Есть ли какие-то рекомендации для тех, кто находится в городе?

— С одной стороны, в городе много асфальта и бетона, которые нагреваются под солнечными лучами и еще больше поднимают температуру. В городах мало зелени, которая вырабатывает кислород, а в жару его и так не хватает. С другой стороны, в городе гораздо проще найти тень , зайти по пути в магазин с кондиционером и купить воды. Где бы ни находился человек, важно отслеживать свое состояние в жаркие дни и обращать внимание на самочувствие.

Невролог Екатерина Демьяновская Фото: из личного архива Екатерины Демьяновской

— За какими показателями обязательно следить в такое время? Каковы основные симптомы перегрева?

— Внезапно напавшая сонливость и апатия — повод экстренно свернуть в тень и выпить воды. Это сигнал, что организм начинает перегреваться. Если кожа покраснела, участился пульс, появились головная боль или чувство сдавливания в висках, легкое головокружение при движении, нужно немедленно переместиться в прохладное место , выпить воды и спокойно посидеть, пока организм не остынет до приемлемой температуры. Чтобы ускорить этот процесс, можно побрызгать на голову водой или приложить мокрую ткань. Игнорировать легкое недомогание на жаре опасно: при перегревании головы или всего тела может развиться солнечный или тепловой удар . Если человек потерял сознание, у него начались рвота или судороги, нужно как можно скорее переместить его в прохладное место и вызвать скорую помощь.

— Есть ли опасные последствия? Что в организме страдает больше всего во время жары?

— Самые опасные последствия перегрева — инфаркт или инсульт, которые могут привести к смерти. Высокие температуры негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания. Жара ускоряет ритм сердца, расширяет сосуды, способствует повышению артериального давления . Из-за повышенного выведения жидкости создаются условия для образования тромбов.

— А что делать тем, кому весь день приходится находиться на улице и солнце?

— Нужно избегать интенсивных нагрузок, на улице держаться в тени, регулярно пить обычную или минеральную воду, минимум один-два стакана в час, носить светлый головной убор , по возможности с широкими полями, и использовать средства защиты от солнца. По меньшей мере два-три часа в день нужно проводить в прохладе. Одежду лучше выбирать светлых цветов, свободную, из легких, дышащих тканей. Можно слегка ее увлажнять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если температура выше 32 градусов, работать на улице становится опасно . Желательно перенести работу на утро или вечер, а если это невозможно, то делать частые перерывы: каждые полчаса проводить по 10 минут в прохладном помещении.

— Какая опасность поджидает тех, кто занимается спортом на улице?

— В жаркую погоду заниматься спортом лучше в тренажерных залах, в которых поддерживается комфортная температура благодаря кондиционерам, либо перенести время занятий на утро или вечер. В противном случае организм будет работать на износ: сердце и так испытывает нагрузки во время физических упражнений, а высокая температура эту нагрузку увеличивает.

«Кондиционер может стать местом обитания опасных микроорганизмов»

— Для тех, кто решит позагорать в такую погоду. Возможны ли сильные ожоги даже при использовании защитных средств под таким активным солнцем? Чем это чревато?

— Ультрафиолетовое излучение может не только вызвать перегревание и солнечные ожоги, но и впоследствии привести к фотостарению, увеличить риск развития рака кожи . Чтобы обезопасить себя, любителям позагорать нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, нужно дать коже привыкнуть к солнцу: в первый день загорать не больше 15–20 минут и постепенно увеличивать интервал.

Во-вторых, загорать следует в безопасные часы — до 11:00 и после 16:00. В-третьих, нужно использовать солнцезащитное средство в соответствии с фототипом кожи. Лучше всего оно защищает, если успело впитаться, поэтому наносить его нужно за полчаса до выхода из помещения и равномерно распределять по всем открытым частям кожи. После каждого захода в воду средство нужно обновлять, даже если купание было непродолжительным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Многие в жару сидят под кондиционером дома или в офисе. Правильный ли это подход? Какие проблемы для здоровья могут принести такие методы?

— Кондиционер позволяет настроить в помещении комфортную температуру. Лучше не опускать ее ниже 24–25 градусов, даже если после прихода с улицы разгоряченному телу кажется, что в комнате тоже жарко. Резкий перепад температуры грозит переохлаждением и простудой. Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов. Можно сочетать кондиционер с вентилятором: тогда температура в комнате будет ощущаться на несколько градусов ниже, а вероятность переохладиться при этом уменьшится.

Но даже если температура комфортная, долгое нахождение под потоком воздуха может привести к проблемам. Особенно если включать кондиционер на ночь и направлять струю воздуха на кровать: во сне человек почти не двигается и утром может обнаружить, что под кондиционером ему «продуло» ухо или шею.

Есть еще один момент: кондиционер не приносит в помещение свежий воздух, а лишь охлаждает имеющийся. То есть в офисе весь день циркулирует один и тот же воздух. И если кто-то из сотрудников пришел на работу с респираторной инфекцией, то вирус или бактерия быстро распространится по всему помещению.

— Помимо возможности простудиться, какие еще опасности таит в себе кондиционер?

— Кондиционер необходимо регулярно чистить, так как без должного ухода он может стать местом обитания опасных микроорганизмов , например легионеллы, которая вызывает тяжелую пневмонию.

— Есть ли риски для людей, которые подвергают себя перепадам температур: час на холоде, потом некоторое время на жаре?

— Здоровый организм умеет адаптироваться и при выходе из прохладного помещения на жаркую улицу настраивает свою внутреннюю температуру. Основная опасность жары — перегревание, тяжесть которого в большей степени зависит от времени, проведенного под солнцем , и выносливости конкретного организма. Зато обратный перепад, от жары к холоду, может спровоцировать повышение артериального давления, вызвать обморок. Еще при перепаде температур может случиться рефлекторное сокращение мышц. Это чревато возникновением судорог, что особенно опасно в воде, и остановкой дыхания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Часто люди пытаются охладиться мороженым, напитками со льдом. Это может привести к локальному переохлаждению тканей ротоглотки, снижению местного иммунитета и, как результат, к инфекционно-воспалительному процессу, например острому тонзиллиту. Некоторые едут купаться и разгоряченными прыгают в холодную воду, а это серьезная нагрузка на сосуды. Спазм сосудов может привести к инфаркту или инсульту, особенно если сердечно-сосудистая система и так не в порядке. Охлаждаться нужно постепенно, в комфортном для организма темпе.

— Есть ли нестандартные способы улучшить свое состояние?