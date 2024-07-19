Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу

В Москве в пятницу, 19 июля, прогнозируется сильный дождь и гроза. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 18 июля.

По его словам, погода ухудшится уже в ночь на 19 июля. В период с 2:00 до 21:00 пятницы прогнозируется сильный дождь, местами гроза. Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, составит 15 м/с. Заммэра подчеркнул, что в городе приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Дождь, гроза и усиление ветра возможны в течение всех суток. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

В отдельных районах Москвы за минувшую ночь выпало до 16 мм осадков, составляет порядка 20% от месячной нормы. Больше всего их зафиксировано в центре, на северо-востоке и Зеленоградском административном округе.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей попросили быть осторожными, соблюдать ПДД, избегать резких маневров, пишет «Москва 24». Также не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями. Пешеходов призвали не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Непогоду рекомендуется переждать в метро, подземном переходе или в здании.

18 июля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что дожди придут в столичный регион с запада и начнутся уже ночью 19 июля. Самые сильные ливни ожидаются на юге, западе и северо-западе Подмосковья во второй половине дня, пишет RT. Температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В тот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве до конца июля больше не ожидается 30-градусной жары. По словам специалиста, температура воздуха окажется близкой к норме: ночью она составит +15…+16 градусов, днем — +23…+26 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Также прогнозируются небольшие и умеренные осадки.

Также 18 июля эксперты службы изменения климата Copernicus (C3S) сообщили, что последние 12 месяцев на земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, мир пережил рекордно жаркий год. Специалисты подчеркнули, что температура превысила отметку в 1,5 градуса в течение 12 месяцев подряд, сообщает НСН.

Синоптик Александр Шувалов 18 июля в беседе с 360.ru рассказал о погоде в столице в выходные, 20 и 21 июля. По его словам, в отдельных районах пройдут сильные ливни, однако «сверхъестественного ничего не будет».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха и воды в Москве в выходные будет примерно одинаковой, как на юге России в бархатный сезон. Температура воды в Москве-реке составит +24 градуса, в малопроточных водоемах, озерах она достигнет +25 градусов.