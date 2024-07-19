КНДР и РФ подтвердили важность взаимодействия в военной сфере

На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности. Об этом 19 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Корейский лидер отметил, что армии КНДР и России должны сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира. Также он выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей республики с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса.

«Ким Чен Ын еще раз оценил важное значение июньского корейско-российского саммита в Пхеньяне, отметив, что армии двух стран, которые связали давние исторические традиции и боевые узы, должны крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения в новую эпоху и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости», — отметили в ЦТАК.

Ранее в этот же день Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем главы Министерства обороны России Алексеем Криворучко.

18–19 июня с официальным визитом в КНДР приезжал президент России Владимир Путин. Он провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.

Также российский лидер заявил, что не видит необходимости привлекать солдат из Северной Кореи для участия в украинском конфликте. Глава государства выразил признательность КНДР за взвешенную позицию по ситуации на данном направлении.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР является предупреждением для третьих стран, которые стремятся обострить ситуацию в регионе. Он также отметил, что РФ неоднократно указывала на то, что документ не направлен против интересов Южной Кореи и других стран региона.