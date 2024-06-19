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Путин назвал основой взаимодействия РФ и КНДР равноправие и взаимное уважение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Взаимодействие между Россией и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении, заявил 19 июня президент РФ Владимир Путин на открытии переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга <...> Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство», — отметил президент.

Он также указал на важную роль истории во взаимоотношениях стран. Путин обратил внимание на подвиги предыдущих поколений, которые являются «хорошей базой для развития наших отношений сегодня». Президент подчеркнул, что в 1945 году советские и корейские солдаты бок о бок сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков.

«Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950–1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе (торжественных мероприятий. — Ред.) возложение венков к монументу освобождения Кореи», — сказал Путин.

Кроме того, президент РФ заявил, что к его визиту была закончена подготовка документа, который станет основой отношений между странами. По словам российского лидера, во время его визита в 2023 году были «совершены значительные продвижения в построении связей».

«Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — сказал он.

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Ранее в этот день начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций в резиденции «Кымсусан». Лидеры двух стран встретились утром 18 июня на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия исполнились гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации.

Президент России прибыл в КНДР 18 июня. Его в аэропорту встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Встреча с корейским лидером для Путина станет третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. Предстоят переговоры в расширенном составе, а также неформальное общение российского главы государства и с северокорейским лидером. Программа предусматривает торжественный концерт и государственный прием, планируется возложение венка к монументу освобождения Кореи Советской армией.

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