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Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с замминистра обороны

Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с замминистра обороны Криворучко
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Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. Об этом 18 июля сообщило радио «Голос Кореи».

«18 июля Генеральный секретарь ТПК и Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко», — говорится в публикации.

Детали встречи пока не сообщаются.

Миру посыл: что означает договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и КНДР
По каким направлениям Москва и Пхеньян могут развивать сотрудничество в условиях международных санкций

Ранее, 10 июля, в Белом доме заявляли о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР. В американской администрации добавили, что государства альянса и Азиатско-Тихоокеанского региона во время саммита обсудят углубление сотрудничества и запустят четыре «флагманских проекта».

До этого, 18–19 июня с официальным визитом в КНДР приезжал президент России Владимир Путин. Он провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.

Также российский лидер заявил, что не видит необходимости привлекать солдат из Северной Кореи для участия в украинском конфликте. Глава государства выразил признательность КНДР за взвешенную позицию по ситуации на данном направлении.

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