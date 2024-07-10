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В Белом доме заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Развитие сотрудничества между Россией и КНДР беспокоит государства Североатлантического альянса. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Лидеры НАТО в третий раз подряд пригласили для участия в саммите альянса партнеров из Индо-Тихоокеанского региона — Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корею, — чтобы обсудить <...> вызывающее все большую обеспокоенность сотрудничество между Россией и КНДР, а также поддержку Китаем российской промышленной базы», — говорится в публикации.

В американской администрации добавили, что государства альянса и Азиатско-Тихоокеанского региона во время саммита обсудят углубление сотрудничества и запустят четыре «флагманских проекта». Среди них поддержка Украины, кооперация в сфере цифровой защиты, обмен информацией и развитие искусственного интеллекта.

Саммит НАТО проходит 9–11 июля в Вашингтоне.

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18–19 июня президент России Владимир Путин находился с госвизитом в Северной Корее, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.

Также российский лидер заявил, что не видит необходимости привлекать солдат из Северной Кореи для участия в украинском конфликте. Глава государства выразил признательность КНДР за взвешенную позицию по ситуации на данном направлении.

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