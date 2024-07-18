Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 18 июля заявил, что температура воздуха и воды в Москве на выходных будет примерно одинаковой, как на юге России в бархатный сезон.

Как отметил метеоролог, температура воды в Москве-реке составит +24 градуса, в малопроточных водоемах, озерах она достигнет +25 градусов. Вильфанд предупредил, что осадки будут способствовать понижению температуры, однако она всё равно будет держаться в диапазоне 22–23 градуса тепла.

«В выходные, в воскресенье особенно, температура воды и воздуха будет примерно одинаковой. Обычно такую погоду на юге, в сентябре, называют бархатным сезоном», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 17 июля, в столичном управлении МЧС России предупредили, что в Москве в ночь на 18 июля ожидаются дождь и гроза. В ведомстве рекомендовали автолюбителям быть осторожнее на дороге и снизить скорость движения.

Тогда же Вильфанд сообщил, что в Центральной России меняется погодный режим, однако после 18 июля уже можно будет попрощаться с «египетскими ночами». По словам специалиста, такое изменение связано с тем, что с запада к городу приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками.