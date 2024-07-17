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Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля

Вильфанд: с «египетскими ночами» в центре России можно прощаться после 18 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Центральной России меняется погодный режим, однако после 18 июля уже можно будет попрощаться с «египетскими ночами». Об этом в среду, 17 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с «египетскими ночами». <…> Ближайшей ночью еще будет все-таки +18…+20 градусов, а в центре Москвы — до +23…+24 градусов. Но это последняя такая ночь», — поделился он с «РИА Новости».

По словам специалиста, такое изменение связано с тем, что с запада к городу приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками. Он отметил, что будут не очень сильные дожди, а температура воздуха в дневное время суток понизится до +26…+28 градусов.

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Еще 3 июля Вильфанд предупреждал, что температура воздуха в Москве в ночное время не будет опускаться ниже 24 градусов тепла, установятся «египетские ночи». Он добавил, что эта погода аномальна для Московской области. Также она опасна, поскольку организм человека плохо восстанавливается при таких высоких температурах.

Позже, 16 июля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что аномальная жара в Москве закончится 18 июля. По словам синоптика, изменения температур стоит ждать в конце июля — начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.

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