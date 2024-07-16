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Синоптик предупредил москвичей о возможном похолодании

Синоптик Шувалов: в конце июля можно ждать отрицательных аномалий температур
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аномальная жара в Москве закончится в четверг, 18 июля. Об этом синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал во вторник, 16 июля.

Синоптик предупредил, что после нормализации погоды в среднюю полосу России может прийти отрицательная температурная аномалия.

«Мы возвращаемся к обычной июльской температуре, к обычной погоде. Начиная с пятницы наиболее вероятны будут температуры +24...+25 градусов. Не буду говорить со стопроцентной вероятностью, но, скорее всего, до конца месяца мы прощаемся с жарой», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам синоптика, изменения температур стоит ждать в конце июля — начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.

«Дневные температуры могут понизиться до +18...+21 градуса. Так что прощаемся с жарой, радуемся обычной хорошей погоде, а затем утепляемся и снова ждем тепла», — спрогнозировал Шувалов.

Синоптик добавил, что на какое-то время москвичи смогут забыть о природных катаклизмах в виде рекордных осадков и ураганов.

«Скорее всего, стоит ожидать сильных ливней, гроз и шквалистого усиления ветра в четверг. А за пределами этого дня — без таких температурных контрастов, катаклизмы не прогнозируются», — заключил он.

Питьевую воду продолжают раздавать в столичном транспорте из-за жаркой погоды, передает агентство городских новостей «Москва».

Тепловой радар: где в России ожидается самая сильная жара
Высокие температуры задержатся до конца июля, полагают синоптики

Ранее в это день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара в Москве пойдет на спад в конце недели.

Накануне он сообщил, что дневные показатели останутся на уровне +30...+32 градусов до четверга, передает RT.

В свою очередь эксперты Службы изменения климата Copernicus (C3S) сообщили, что последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, мир пережил рекордно жаркий год, передает НСН.

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