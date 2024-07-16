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Вильфанд назвал сроки спада жары в Москве

Вильфанд: в четверг в Москве ожидается заметное понижение температуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара в Москве пойдет на спад в конце недели.

В беседе с RT во вторник, 16 июля, специалист отметил, что до четверга в столице сохранится жаркая погода, но уже 18 июля ее ждет «революционное изменение». Так, до среды сохранится температура +31...+32 градуса, в четверг в первой половине дня ожидается +25…+29 градусов, а вот после обеда через Москву пройдет холодный фронт, который принесет облачность, осадки и грозы, произойдет заметное понижение температуры. В пятницу в столице ожидается уже +20…+25 градусов, по области — от +21 до +26 градусов.

По словам Вильфанда, температурный фон будет характерен и для пятницы, и для выходных. Ночные температуры также заметно понизятся. Уже в ночь на пятницу, в ночь на субботу и в воскресенье ночью столбики термометров опустятся +15...+16 градусов. Данный температурный фон будет полностью соответствовать климатическим нормам. Сейчас этот показатель составляет +20 градусов в спальных районах и до +24 градусов в центре города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Эксперт добавил, сейчас в Москве держится погода, характерная для Краснодарского края, пишет сайт aif.ru.

Тепловой радар: где в России ожидается самая сильная жара
Высокие температуры задержатся до конца июля, полагают синоптики

Ранее, 15 июля, руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается до +32 градусов, при этом в некоторые дни возможны дожди с грозами и град. При этом во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Они будут локальными. В четверг, 18 июля, дожди будут уже более интенсивными, с ливнями и грозами. В отдельных районах возможны град и шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с. В беседе с 360.ru Шувалов отметил, что ураганов на этой неделе в столице ожидать не стоит.

«Сказать можно определенно: первая половина недели будет очень жаркая, но к этому не привыкать, до +30 градусов», — цитирует синоптика Life.ru.

В МЧС уже выпустили экстренное предупреждение. Погода начнет портиться с 15-го числа. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 15 июля в Москве местами ожидаются ливневый дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с, пишет сайт kp.ru.

В этот же день о снижении температуры в Москве рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, всю неделю столичный регион будет подвергаться то повышенному, то пониженному давлению, сообщает «Москва 24»

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