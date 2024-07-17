МЧС предупредило о дожде и грозах в ночь на четверг в Москве

Дождь и гроза ожидаются в Москве в ночь на 18 июля. Об этом пресс-служба столичного управления МЧС России предупреждает в среду, 17 июля.

«В период с 1:00 до 9:00 18 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза», – цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве рекомендовали автолюбителям быть осторожнее на дороге и снизить скорость движения, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день в Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность, преимущественно без осадков и до +32 градусов, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне, 16 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара в Москве пойдет на спад в конце недели. Специалист отметил, что до четверга в столице сохранится жаркая погода, но уже 18 июля ее ждет «революционное изменение».

Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что изменения температур стоит ждать в конце июля – начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.