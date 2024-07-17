Синоптики пообещали москвичам переменную облачность и до +32 градусов 17 июля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +32 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 17 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +30 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +15 градусов.

Ожидается северный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Накануне, 16 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара в Москве пойдет на спад в конце недели. Специалист отметил, что до четверга в столице сохранится жаркая погода, но уже 18 июля ее ждет «революционное изменение».

Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что изменения температур стоит ждать в конце июля – начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.

Ранее, 15 июля, Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается до +32 градусов, при этом в некоторые дни возможны дожди с грозами и град. В четверг, 18 июля, по словам синоптика, с запада к столице подойдет холодный атмосферный фронт и дожди будут уже более интенсивными, с ливнями и грозами.

Тогда же в Гидрометцентре РФ уточнили, что холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве в четверг, 18 июля. Так, в пятницу и субботу температура в пике не будет превышать +26 градусов.