Холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве 18 июля

Холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве в четверг, 18 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В четверг дожди, местами сильные, с грозами, будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта, этот фронт прервет период жаркой погоды», — говорится в сообщении, размещенном 15 июля.

Так, в пятницу и субботу температура в пике не будет превышать +26 градусов, но до этого отметки на термометрах будут достигать +32 градусов. По данным гидрометцентра, в начале недели в столице стоит ожидать дожди и грозы из-за влияния небольшого циклона.

10 июля ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве. По его словам, чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.