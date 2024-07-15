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Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве

Синоптик Шувалов: на этой неделе в Москве возможна гроза с градом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе в Москве ожидается до +32 градусов, при этом в некоторые дни возможны дожди с грозами и град. Об этом «Известиям» 15 июля рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

«На этой неделе погода побалует нас разнообразием. Во вторник и среду, 16 и 17 июля, она будет очень жаркой — до +30 градусов в среднем по Москве и области, а в центре города — до +32. При этом во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Они будут локальными, не повсеместными, но все-таки вероятность попасть под грозу и небольшой ливень существует. В среду обойдется без осадков», — рассказал Шувалов.

В четверг, 18 июля, по словам синоптика, с запада подходит холодный атмосферный фронт и дожди будут уже более интенсивными, с ливнями и грозами. В отдельных районах Москвы возможны град и шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с.

«Вместе с этим начнется снижение температуры, которая в четверг составит +25 градусов. Такая же температура сохранится и в конце недели, но уже без дождей», — добавил он.

Колебания атмосферного давления будут крайне незначительными — в пределах плюс-минус 2–3 мм рт. ст. от климатической нормы.

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«То есть первую половину недели мы переживаем жаркую погоду, сдобренную кратковременными дождями, а вторая половина будет относительно прохладной, погода даст нам небольшую передышку от этой жары», — резюмировал синоптик.

10 июля ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве. По его словам, чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.

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