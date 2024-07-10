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Тишковец допустил рост числа смерчей в Москве

Синоптик Тишковец: смерчи могут стать в Москве привычным явлением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 10 июля, специалист отметил, что чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.

«В нашей стране в последние годы частота возникновения смерчей увеличилась», — заявил Тишковец.

По его словам, смерчи за последние 100 лет приходили в Москву трижды, и только за первую половину лета 2024 года такая опасность грозила столице дважды.

Специалист рассказал, что для формирования смерчей необходимы грозовое облако и сильная конвекция (теплообмен) с образованием водяного пара, то есть на улице должно быть очень жарко и влажно. Также условием для формирования смерча является ветер и столкновение горячего и холодного фронтов. Таким образом, чем выше перепад температур, тем больше вероятность возникновения вихрей.

Тишковец отметил, что наука на сегодняшний день не может прогнозировать погодные процессы, связанные с появлением смерчей. Максимум — можно предсказать их за несколько десятков минут, чтобы «население после получения предупреждения успело взять с собой необходимые продукты, документы, воду и спрятаться в укрытиях».

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Также 10 июля метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова указала на связь частых природных катаклизмов с глобальным потеплением. По ее словам, в 2022 году количество катаклизмов увеличилось на 22%, а за первое полугодие текущего — еще почти на 30%, сообщает 360.ru. Специалист добавила, что в последнее время участились такие опасные природные явления, как возникновение аномальных температур, ураганов, сильных ливней, засух и лесных пожаров.

9 июля и.о. директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что к концу века климат в Москве изменится. Так, по его словам, зимы станут теплее, а летом будут чаще происходить периоды сильной жары и ураганы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, только в Москве средняя температура летом за 30 лет стала выше на 1 градус и это «невиданная прежде скорость». По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири.

6 июля в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что из-за непогоды в регионе было повреждено 11 машин и упало более 120 деревьев. Также стихия повредила кровлю строящегося щитового дачного дома в Раменском городском округе, сообщает RT.

1 июля мощный ураган с проливным дождем обрушился на несколько районов Санкт-Петербурга. Из-за сильного ветра башенный кран рухнул между строительными вагончиками. Предположительно, всё произошло на стройплощадке на проспекте Большевиков, пишет НСН.

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