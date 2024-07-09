Вильфанд предупредил о быстром изменении климата в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климат в России меняется достаточно высокими темпами.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 9 июля, специалист отметил, что только в Москве средняя температура летом за 30 лет стала выше на 1 градус и это «невиданная прежде скорость».

«Климат нашей планеты менялся всегда, но эволюционно, в течение тысячелетий, а тут 30 лет. Январь в Москве также стал более чем на 3 градуса теплее», — рассказал Вильфанд.

По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири. Кроме того, постоянно увеличивается количество опасных природных явлений, что тоже является последствием изменения климата.

Вильфанд указал на наличие разных сценариев об изменении климата к концу века. Так, есть жесткие, согласно которым средние температуры по планете изменятся на 5–5,5 градуса.

«Это предполагает совершенно негативные последствия: уровень океана поднимется на 4–6 м, прибрежные зоны мировых континентов исчезнут», — уточнил метеоролог.

Он добавил, что также есть мягкие сценарии, предполагающие, что мировая температура изменится на 1,5–2 градуса.

Ранее, 9 июля, и.о. директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с агентством городских новостей «Москва» спрогнозировал увеличение количества периодов сильной жары летом и ураганов в Москве к концу века. По его словам, также зимы станут в столице теплее. В ближайшие 20–30 лет следует также ожидать рост температуры на 1,5–2 градуса в летние месяцы, пишет «Москва 24».

Также 9 июля климатолог, доцент факультета экологии Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова допустила, что самый хороший климат в России в будущем может сложиться на Урале, за Уралом и в Сибири. Наиболее опасными регионами специалист назвала Санкт-Петербург и Дальний Восток, отмечает 360.ru. Она отметила, что в России будут нарастать «температурные качели», но ничего критичного происходить не будет.

8 июля эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в интервью «Известиям» спрогнозировал рост числа экстремальных погодных явлений в ближайшие десятилетия. В каждом регионе будут усиливаться те явления, от которых он чаще всего страдает.

30 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что июль в Москве будет жарким и засушливым. Дефицит осадков может составить 20–40%, сообщает РИАМО.

20 июня заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов связал аномальные погодные явления с глобальным потеплением. По его словам, при волнах жары температура повышается на 5–7 градусов, то есть влагоемкость вырастает почти в 1,5 раза, пишет RT. Нагретый воздух поднимается вверх и увлекает за собой всю влагу, она конденсируется, и возникают сильные ливни и шквальный ветер, вплоть до смерчей.