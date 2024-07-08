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Эксперт сделал прогноз экстремальных погодных явлений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В ближайшие десятилетия количество экстремальных погодных явлений будет расти, рассказал в интервью «Известиям» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

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В каждом регионе будут усиливаться те явления, от которых он страдает чаще всего, отметил эксперт.

«В Приморье это сильные осадки, на юге европейской части страны — засухи и волны жары, когда температура может быть за +40 градусов. Или очень резкое выпадение осадков в горах Кавказа. На севере речь идет о штормовых ветрах, метелях», — пояснил он.

Также, по его словам, возможно излишнее выпадение осадков, которые будут приводить к подтоплениям.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Волны жары будут втрое чаще, чем сейчас, и продолжительнее»

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