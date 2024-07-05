Перед дождичком в пятницу: как Москва готовилась к непогоде

После аномальной жары на Москву обрушился сильный ливень — в регион пришел холодный атмосферный фронт, рассказали «Известиям» метеорологи. Грозы прошли в Подмосковье и некоторых районах столицы. Жители сообщали о порывах ветра, поваленных деревьях, сильных потоках дождя и мощном граде. В Москве закрыли парки и летние веранды, бассейны на свежем воздухе, городские службы перешли на усиленный режим работы . Автовладельцам важно тщательно выбирать парковку и не оставлять машину под деревьями, напомнили эксперты.

Подмосковная стихия

После аномальной жары Москву и Подмосковье 5 июля накрыла непогода. Зона грозовой погоды приближалась к столичному региону и с Рязанской области, и со Смоленской, рассказала «Известиям» Татьяна Позднякова.

В некоторых районах Москвы прошел ливень с сильными порывами ветра, стало затапливать дороги. В районе Сокол рухнуло большое дерево , пострадал кирпичный фасад, но обошлось без пострадавших. В парке «Кузьминки» на голову молодого человека упало дерево — у него зафиксирована открытая рана , сообщил источник в экстренных службах.

В Клину, Истре, Солнечногорске и других городах вместе с дождем бушевал ветер, с неба сыпался град. Однако в Истре порывы ветра не превышали 15–17 м/с, отметила она. Жители нескольких поселков сообщали об отключении электричества . Но, по данным компании «Россети Московский регион», случаев массового нарушения электроснабжения не было.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во дворах жилых домов в Подмосковье образовались глубокие лужи — на снятых местными жителями кадрах видно, как с трудом передвигаются по воде машины и пешеходы .

На расстоянии 30–40 км от Москвы температура воздуха различается почти на десять градусов, добавила Татьяна Позднякова. В Истре и Зеленограде она составляла днем около 20 °C, в Красногорске — 28 °C, в Клину — 18 °C, а в центре Москвы в это же время было 29 °C .

— Холодный фронт «притормозил» на ближних подступах к Москве , — добавила она.

Распространившееся в соцсетях и мессенджерах название «Орхан» метеорологи не поддержали . Как пояснила Татьяна Позднякова, имена присваивают только тропическим циклонам.

Москва заранее подготовилась к надвигающейся непогоде. Все коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы . На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.

Накануне МЧС России отправило на телефоны жителей столицы предупреждение об опасных погодных условиях — был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, в Москве в связи с ухудшением погодных условий с 12:00 закрыты зоопарк и городские парки, подведомственные департаменту культуры города . Также не работают фестивальные площадки «Московских сезонов», включая бассейны . А все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, попросили своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты . В дептрансе порекомендовали отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на метро.

В пресс-службе «Аэрофлота» в связи со сложными погодными условиями сообщили, что было принято решение о корректировке нескольких рейсов на 5 июля. Часть объединили, уточнив, что они будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости .

В субботу, 6 июля, в столице вновь ожидается солнечная погода, но уже без изнуряющей жары , с температурой воздуха около 23 °C, заверила Татьяна Позднякова.

— Можно сказать, погода преподносит нам подарок к выходным, чтобы мы отдохнули и от работы, и от жары , — подчеркнула она.

Уберечь автомобиль

Чаще всего при ураганном ветре крупные ветви обламываются и падают на крыши, капоты и багажники автомобилей, напомнили автоэксперты . Крыша — один из самых дорогих элементов кузова, если идет под замену, рассказал «Известиям» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

— От таких тяжелых объектов ущерб для автомобилей, которые были неудачно припаркованы, будет еще более серьезным , — сказал он. — Сложно оценить сумму возможных затрат от таких проблем . Всё будет зависеть от ситуации: можно ли восстановить элемент или он идет под замену.

Эксперт рекомендовал автовладельцам летом внимательно следить за предупреждениями погодных служб и, если обещают сильный, ураганный ветер, с особой тщательностью продумывать парковку своего авто . По возможности машину необходимо поставить в гараж или хотя бы на сутки на крытые платные места.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перед непогодой необходимо убедиться, что протектор шины достаточно глубокий для обеспечения хорошего сцепления с дорогой во время дождя , добавила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

— При езде во время непогоды важно соблюдать дистанцию и не приближаться слишком близко к другим автомобилям, особенно в условиях низкой видимости , — пояснила эксперт. — Водителям стоит быть аккуратными при движении через лужи и затопленные участки дороги, поскольку существует риск попасть колесом в невидимую под водой яму.

Подготовка электрокаров и гибридов к непогоде мало чем отличается от обычных авто, указала Ирина Франк. Владельцам таких автомобилей следует быть особенно осторожными, так как аккумуляторные батареи, как правило, расположены в нижней части, а само устройство крайне чувствительно к попаданию воды .

Здоровье под ударом

Во время грозы нежелательно прятаться под отдельно стоящими деревьями, поскольку это естественный громоотвод, а также следует держаться подальше от металлических средств передвижения, будь то велосипед, мотоцикл, самокат , напомнил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

На улице, по его словам, не стоит пользоваться даже зонтиками, мобильными телефонами — это естественные проводники электричества . Нужно постараться держаться близко к зданиям и сооружениям, которые на себя приняли бы удар молнии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Удар молнии сильно отличается от удара тока, который можно получить в быту от искусственных источников: хотя напряжение намного выше и достигает миллиарда вольт, его воздействие очень короткое и занимает тысячную долю секунды, — рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская. — Попав в тело, разряд мгновенно его покидает, уходя в землю. Обычно это происходит через ноги — одну или обе. После себя молния оставляет ожоги в точках входа и выхода .

Кроме того, молния поражает внутренние органы, травмирует сосуды, может остановить сердце . Бывает, что после короткой остановки сердце запускается само и восстанавливает свой ритм, но чаще пострадавшему требуется экстренная медицинская помощь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Одно из самых частых последствий удара помимо остановки сердца — это переломы костей и позвоночника , — добавила невролог. — Ударная волна от молнии сама по себе способна отбросить человека на несколько метров, из-за чего он может получить повреждения, но, кроме этого, она вызывает сокращение мышц настолько резкое и сильное, что они разрываются сами и могут повредить кости . Быстрый нагрев воздуха, находящегося в легких и бронхах, может привести к их травмированию, вплоть до разрыва.

Также серьезное воздействие электрический разряд оказывает на нервную систему.

— К длительным последствиям можно отнести катаракту, снижение слуха, нейропсихологические расстройства : человек может испытывать проблемы с засыпанием, с памятью, не способен долго концентрировать внимание на одной теме, с трудом справляется с рабочими задачами, которые прежде выполнял легко. У мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция, — добавила врач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко