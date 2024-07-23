Пушкинский музей открыл выставку о женщинах-художницах русского авангарда

ГМИИ им. Пушкина представил экспозицию «Подруги. К юбилею Варвары Степановой». В центре внимания — четыре женщины-художницы 1910-х – 1920-х годов: Варвара Степанова, Ольга Розанова, Любовь Попова и Александра Экстер, выяснили «Известия».

Помимо них на выставке представлены работы монтажера Эсфири Шуб, графика и дизайнера Анастасии Ахтырко, фотохудожника Елизаветы Игнатович и других советских мастеров.

В залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков демонстрируются ключевые работы Степановой, ее коллег и последователей: живопись, эскизы костюмов и театральных декораций, рисунки для тканей и модели одежды, обложки журналов, новый дизайн книги и многое другое.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Между ними, девочками: чем примечательна выставка в ГМИИ им. Пушкина