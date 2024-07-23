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Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении более 15 БПЛА над акваторией города

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Севастополя ночью 23 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.) отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — говорится в сообщении.

Глава Севастополя добавил, что никакие объекты в городе не пострадали. При этом он уточнил, что осколки одного беспилотника упали в одном из товариществ собственников недвижимости (ТСН), было разбито стекло грузовика. Осколки второго дрона упали рядом с домом в районе еще одного ТСН.

Оперативные службы продолжают контроль обстановки.

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Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Севским районом. Пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.

Вечером 22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Богун-Городок Борисовского района. По его словам, один из мужчин получил баротравму и сотрясение головного мозга, при этом от госпитализации он отказался, его отпустили на амбулаторное лечение. Второго со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, рук и ног доставили в областную клиническую больницу.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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