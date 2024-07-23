Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Брянской областью два украинских беспилотника. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Он добавил, что результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Вечером 22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Богун-Городок Борисовского района. По его словам, один из мужчин получил баротравму и сотрясение головного мозга, при этом от госпитализации он отказался, его отпустили на амбулаторное лечение. Второго со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, рук и ног доставили в областную клиническую больницу.

18 июля сообщалось, что российские ПВО в течение ночи уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым и два над Брянской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.