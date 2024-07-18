Силы ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников ВСУ над Брянской областью и Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили 35 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью и Крымом. Об этом 18 июля сообщили в Министерстве обороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Помимо этого в военном ведомстве отметили, что российские военнослужащие при помощи дежурных огневых средства в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянским районом региона. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате атак украинских боевиков нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.