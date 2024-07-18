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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух БПЛА над регионом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом 18 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом военнослужащими Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал губернатор, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

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