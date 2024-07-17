Российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом 17 июля сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее 17 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз также отметил, что ПВО РФ уничтожила два украинских беспилотника над Суражским районом региона. Он уточнил, что пострадавших и повреждений в результате атаки нет, на месте работают экстренные службы.

В тот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников над территориями Белгородской и Воронежской областей. Отмечается, что попытки киевского режима провести террористические атаки по объектам на территории РФ были совершены при помощи беспилотников самолетного типа.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.