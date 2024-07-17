Силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Воронежской областью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что попытки киевского режима провести террористические атаки по объектам на территории РФ были совершены при помощи беспилотников самолетного типа.
Накануне, 16 июля, в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской (девять БПЛА), Белгородской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Воронежской (один БПЛА) областями, а также над Республикой Крым (один БПЛА).
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.