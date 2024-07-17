Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в курском селе Новоивановка. Об этом 17 июля сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — написал он в своем Telegram-канале.
Смирнов добавил, что все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу, им оказывают медицинскую помощь.
Ранее в этот день Смирнов сообщал, что беспилотник украинской армии сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Курской области. В результате атаки был ранен дежурный спасатель, повреждения получили также служебный грузовой и личный автомобили.
Также 17 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два — над Воронежской.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.