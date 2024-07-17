В Курской области в результате атаки БПЛА ранен спасатель

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Курской области, ранен дежурный спасатель. Об этом 17 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района. Ранен дежурный спасатель. Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Смирнов, в результате атаки украинского коптера повреждения получили служебный грузовой и личный легковой автомобили.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили один украинских беспилотник над Белгородской областью и два — над Воронежской.

Накануне, 16 июля, стало известно, что на территорию завода в Коренево в Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство. Никто из работников не пострадал, уточнял врио губернатора региона. Произошло возгорание в одном из технологических цехов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.