В Курской области на территорию завода дрон ВСУ сбросил взрывное устройство

На территорию завода в Коренево в Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство. Об этом 16 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что возгорание в одном из технологических цехов, возникшее в результате происшествия, ликвидируют пожарные расчеты из двух районов.

Накануне, 15 июля, Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над территорией Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнял, что БПЛА самолетного типа были сбиты в Железногорском районе.

Ранее, 14 июля, Смирнов сообщал, что в городе Суджа Курской области в результате атаки беспилотника украинской армии загорелась телевышка. В результате происшествия пострадавших не было.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.