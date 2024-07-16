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В Курской области на территорию завода дрон ВСУ сбросил взрывное устройство

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Фото: t.me/gubernator_46
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На территорию завода в Коренево в Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство. Об этом 16 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что возгорание в одном из технологических цехов, возникшее в результате происшествия, ликвидируют пожарные расчеты из двух районов.

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Накануне, 15 июля, Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над территорией Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнял, что БПЛА самолетного типа были сбиты в Железногорском районе.

Ранее, 14 июля, Смирнов сообщал, что в городе Суджа Курской области в результате атаки беспилотника украинской армии загорелась телевышка. В результате происшествия пострадавших не было.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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