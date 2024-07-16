Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области, один БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских БПЛА над регионом. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки украинских боевиков нет.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал об уничтожении беспилотника самолетного типа над регионом. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, добавил он.

Тогда же врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево в регионе украинский дрон сбросил взрывное устройство. Никто из работников не пострадал. В одном из технологических цехов произошло возгорание, его ликвидируют.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.