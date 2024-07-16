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Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

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Фото: РИА Новости/Александр Гусев
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее, 10 июля, в Минобороны РФ сообщили, что за ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области.

До этого, 9 июля, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурные силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа над регионом.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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