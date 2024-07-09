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Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Воронежской области были уничтожены несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.) самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников, объявленный в регионе в 0:07 мск, пока сохраняется, уточнил Гусев.

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7 июля стало известно, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Воронежской области. Попытки атаки со стороны киевского режима были совершены в период с 21:40 до 22:15 мск.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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