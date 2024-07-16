Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области

Взрывы прогремели в Черниговской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 16 июля сообщает телеканал ТСН.

«Черниговская область — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.

В Минобороны РФ информацию о взрывах пока не комментировали.

Ранее в этот день сообщалось, что в пригороде Днепра (до 2016 года носил название Днепропетровск) на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.