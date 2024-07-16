Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Днепра

В пригороде Днепра (до 2016 года носил название Днепропетровск) на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 16 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Днепр, <…> сообщают о взрывах в пригороде», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.

В Министерстве обороны России данные сообщения о взрывах никак не комментировали.

Накануне, 15 июля, стало известно, что в Одессе прогремели взрывы. Мэр города Геннадий Труханов отмечал, что была объявлена воздушная тревога.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.