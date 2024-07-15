Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы. Об этом 15 июля сообщило издание «Обозреватель» в своем Telegram-канале.
Также о воздушной тревоге предупредил мэр города Геннадий Труханов. Вместе с тем издание «Страна.ua» заявило о взрывах и в Николаевской области Украины.
Минобороны России информацию не комментировало.
Накануне на Украине сообщали о взрывах в Одессе, а также в Днепре и подконтрольном Киеву Херсоне. Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе была повреждена инфраструктура.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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