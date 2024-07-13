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На Украине сообщили о взрывах в Херсоне и повреждении инфраструктуры Никополя

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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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На Украине 13 июля сообщили о взрывах в Херсоне и повреждении инфраструктуры Никополя.

Телеканал «Общественное», не приводя подробностей, заявил в Telegram, что в Херсоне раздались взрывы. Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе была повреждена инфраструктура.

«В Никополе <...> задело инфраструктуру», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, пострадавших нет.

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Накануне глава подчиненной Киеву военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольной Украине части региона. Он уточнил, что пострадал газопровод.

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