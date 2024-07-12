В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил 12 июля глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Он не уточнил точное местоположение объекта, но отметил, что повреждения также получили газопровод, объекты фермерского и коммунального хозяйства.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Ранее, 3 июля, Прокудин также сообщил, что объектам критической инфраструктуры нанесен ущерб в подконтрольной Украине части Херсонской области. Также сообщалось о взрывах в Херсоне и Днепре.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.