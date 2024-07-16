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В МЧС сообщили об участии более 500 спасателей в ликвидации пожаров в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Более 500 специалистов ликвидируют природные пожары в Республике Крым. Об этом 15 июля сообщили в МЧС России.

Отмечается, что сухая жаркая и ветренная погода, установившаяся на территории Крыма, стала причиной быстрого распространения природных пожаров.

Первый очаг загорания сухой растительности был зафиксирован в районе СНТ «Дружба» в Симферопольском районе. Пожар был ликвидирован спустя 7 часов на площади 15 га. На территории Феодосийского участкового лесничества рядом с СПК «Полет» огонь от тлеющей лесной подстилки быстро распространился на площади 15 га. Для защиты жилых домов от огня к месту была направлена аэромобильная группировка МЧС России. В настоящее время пожар ликвидирован.

Также на территории Грушевского участкового лесничества в Белогорском районе огнеборцы в течение трех часов ликвидировали открытое горение сухой растительности на площади 2 га. От распространения горения лесной подстилки на территории Сакского участкового лесничества пострадали два частных домовладения в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района. Природный пожар ликвидирован на площади 17 га.

Продолжается тушение наиболее масштабного природного пожара в поселке городского типа Коктебель. На данный момент площадь пожара увеличилась до 30 га. В тушении пожара задействована аэромобильная группировка МЧС России, а также вертолеты Ми-8 МЧС России и Росгвардии. Всего от РСЧС для ликвидации пяти пожаров привлечены 524 человека и 92 единицы техники.

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Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что площадь возгорания сухостоя в поселке Коктебель в Крыму увеличилась до 30 га. Авиация МЧС сбросила 265 кубометров воды, тушение осложняется жарой и порывистым ветром. С огнем борются 278 специалистов с 28 единицами техники, и наращивание сил продолжается.

15 июля пожар в крымском Коктебеле распространился на Карадагский заповедник. Загорелась трава и кустарники. На месте ЧП находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.

Карадагский заповедник расположен на берегу и на акватории Черного моря, раньше на этом весте находился вулканический комплекс, который теперь считается потухшим.

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в окрестностях города третий день продолжаются природные пожары и в этот раз возгорание возникло на севере.

В свою очередь, сотрудник МЧС Владимир Деревянченко в беседе с «Известиями» рассказал о молниеносном распространении огня в Крыму. По его словам, за секунду площадь возгорания вырастает в несколько раз. При сильном ветре противостоять пожару «без шансов», заключил пожарный.

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